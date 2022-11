È del regista varesino Renato De Maria il film “Rapiniamo il Duce” su Netflix

Avvincente, romantico, godibile e con richiamo al mondo dei fumetti. È disponibile su Netflix l’ultimo film del regista varesino Renato De Maria, dal titolo “Rapiniamo il Duce”.

Il regista di La vita oscena, La prima linea e la serie Distretto di Polizia torna con un cast eccezionale e una pellicola che ricostruisce fatti realmente accaduti, ma filtrati da una visione cinematografica. L’avvincente storia è interpretata da Pietro Castellitto, Matilada De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri, Maccio Capatonda, Filippo Timi e altri straordinari interpreti.

LA TRAMA DEL FILM

Milano, aprile 1945. La città, ormai in macerie, brucia sotto i bombardamenti, la Resistenza e gli alleati anglo-americani stanno per spazzare definitivamente via i rimasugli di un regime fascista ormai pronto alla fuga e l’unica cosa a cui puntano tutti è sopravvivere. Lo sa bene Isola, contrabbandiere del mercato nero, che cerca con i suoi compagni, Marcello e Amedeo, di tenere salva la pelle mentre vendono armi ai partigiani. Lo sa anche la sua fidanzata Yvonne, cantante del Cabiria, costretta a sopportare le attenzioni di Borsalino, gerarca fascista pronto a fuggire in Svizzera con l’oro di Mussolini in caso di sconfitta del regime. Lo stesso oro che Isola si è messo in testa di rubare per dare una svolta alla sua vita e perché poi, da ladro, è l’unica cosa che gli riesce bene.