Dibattito pubblico alla Galleria Boragno di Busto Arsizio su “ZTL e parcheggi – Una questione di spazi”

Organizzato da Legambiente BustoVerde e FIAB Varese Ciclocittà per parlare della mobilità in città

Giovedì 24 novembre alle 18 la Galleria Boragno ospiterà l’evento “ZTL e parcheggi – Una questione di spazi”, organizzato da Legambiente BustoVerde e FIAB Varese Ciclocittà: un dibattito pubblico per parlare della mobilità nella città di Busto Arsizio, dei posti auto e delle opportunità che aree pubbliche e spazi pedonali possono rappresentare per i centri città.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233109.