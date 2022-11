Il direttore socio sanitario dell’Asst Sette Laghi Mazzoleni lascia Varese e va all’Ats di Bergamo

(Nella foto al centro tra il direttore amministrativo Palaoro e quello sanitario Mazzoleni)

L’Asst Sette Laghi saluta il direttore socio sanitario Ivan Mazzoleni chiamato dall’Ats Bergamo a ricoprire l’incarico di direttore amministrativo. Il dottor Mazzoleni, bergamasco, rientrerà a lavorare nella sua città dal primo dicembre prossimo.

Non è ancora stato stabilito, al momento, chi prenderà le sue deleghe in un momento delicato di avvio e attivazione delle case di comunità e dell’ospedale di comunità punto centrale della riforma indicata dal DM77 collegato alle risorse del PNRR. Il direttore Bonelli ha tempo fino alla fine del mese per gestire il passaggio di consegne.

Lo sviluppo del territorio con il potenziamento dell’offerta territoriale è uno dei settori di maggiori attività e programmazione. Il cronoprogramma con le opere edilizie da effettuare nelle diverse sedi periferiche e l’avvio del nuovo modello di medicina territoriale è fissato. Nelle settimane scorse si sono anche nominati i presidenti delle assemblee dei sindaci nei 7 distretti in cui è stato suddiviso il territorio dell’Asst Sette Laghi.