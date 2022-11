I diritti dei bambini, fotografie dalla guerra in mostra al Numm di Gorla Maggiore

Il sorriso sincero dei bambini per un dono inaspettato, la tenerezza di un abbraccio forte tra sorelle, gli occhi impauriti di una piccola costretta a fuggire da casa, la dignitosa speranza di una ragazza che studia in un campo profughi: sono questi gli attimi che il fotografo italio-siriano Ibrahim Malla, delegato internazionale per gli audio-visivi per la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa in Medio Oriente e Nord Africa, ha saputo catturare nelle sue missioni umanitarie. Fotografie che gli hanno portato riconoscimenti internazionali e pubblicazioni sui più importanti media del mondo.

Dal 12 al 26 novembre sarà possibile apprezzare la forza e la delicatezza di queste immagini nella mostra fotografica “Humanity First – Guerra e Umanità” allestita presso il Numm, il nuovo spazio polifunzionale di Gorla Maggiore, dall’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Pro Loco di Gorla Maggiore e la Croce Rossa di Busto Arsizio.

«In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza -ha spiegato l’assessore Susy Pozzato– vogliamo ricordare con queste bellissime immagini chi purtroppo è ancora escluso da questi diritti, in tante parti del mondo, a causa di conflitti lunghi e talvolta persino dimenticati. Gli occhi di questi bambini ci interrogano e non possono lasciarci indifferenti. Proprio per questo l’esposizione diventerà anche motivo di riflessione e spunto per i bambini di Gorla.

Attraverso un concorso di disegni, proprio sul tema dei diritti dell’Infanzia, i nostri piccoli diverranno protagonisti e potranno vedere i propri elaborati esposti e premiati. Un ideale filo rosso che unirà i bambini gorlesi con quelli di tutto il mondo, ritratti da Malla. Sarà una sorta di mostra nella mostra».

Il ricavato dell’esposizione sarà devoluto alla Croce Rossa Ecuadoriana di Imbabura per fini umanitari e si potranno effettuare le donazioni, sino al 31 dicembre, tramite il crowdfunding lanciato dalla Pro Loco attraverso la piattaforma Tinaba (link: https://crowdfunding.tinaba.it/raccolta-fondi-per-la-croce-rossa-ecuadoriana-di-imbabura).

L’inaugurazione si terrà sabato 12 novembre alle ore 16.00 presso il Numm in piazza Martiri della Libertà, con ingresso libero e sarà anche l’occasione per Ibrahim Malla di presentare l’uscita dell’omonimo libro fotografico “Humanity First – Prima L’Umanità”.