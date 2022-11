Disabato non sarà l’unico addio, il Città di Varese prepara la rivoluzione

Siamo a metà novembre, in pieno autunno, la stagione 2022-2023 è iniziata da poco più di due mesi, ma in casa Città di Varese c’è già aria di pulizie di primavera. È infatti iniziata una rivoluzione della squadra, che ha visto come primo passo l’esclusione di Donato Disabato, che per i colori biancorossi è stato capitano e uomo simbolo. Una decisione che ha causato malumore non solo nella tifoseria, ma in tutto l’ambiente. Un senso di delusione quasi tangibile anche al Centro Sportivo delle Bustecche, dove la squadra continua ad allenarsi, con Disabato spettatore a bordo campo.

Ma l’ormai ex numero 10 sarà solo il primo di una serie di addii che la società ha intenzione di perfezionare nelle prossime settimane. Sono stati inseriti nella “lista partenti” anche Francesco Mapelli – il calciatore che in questi tre anni di Serie D ha vestito per più volte di 80 partite la maglia biancrossa, molte volte anche da capitano -, Gabriele Premoli, Roberto Cappai, Luca Piraccini e l’ultimo arrivato, Valerio Pinto. A questi si sono aggiunte delle richieste di cessione, rispetto alle quali la dirigenza dovrà valutare costi e benefici prima di dare una risposta.

Saranno quindi due settimane di transizione da qui a dicembre, quando aprirà il mercato di riparazione per i dilettanti. Poi ci sarà da colmare i vuoti lasciati dalle partenze, cercando di convincere a sposare la causa varesina giocatori funzionali al gioco di mister Luciano de Paola – ad esempio degli esterni d’attacco – e che possano essere dei rinforzi in grado di garantire una squadra competitiva per non far collassare una stagione che, al momento, ha mostrato ben poche cose positive. In campo e fuori.