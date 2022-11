Diverse chiamate di soccorso ai vigili del fuoco di Varese per alberi caduti nella notte

La pioggia intensa. Poi il vento. I rami degli alberi che si appesantiscono e quelli più deboli che cadono al suolo. È stata una notte movimentata per i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese che hanno dovuto fronteggiare il picco di maltempo previsto dal bollettino della protezione civile regionale che facevano scattare allerta arancione per dissesto idrogeologico dalla mezzanotte di venerdì.

E i riflessi sul territorio si sono visti anche in provincia di Varese con diversi interventi in corso – almeno 4 – ancora verso le 7 di mattina soprattutto nella zona del Lago Maggiore in particolare nel Lavenese: chiamate al 112 per tagli piante e sgombero delle strade da ramaglie, fogliame e i tronchi rovinati a terra.

Un problema, segnalato da alcuni lettori e ora risolto si è verificato anche a Varese, per la precisione fra la frazione Schianno (Gazzada Schianno) e la zona di viale Borri, in via Piana di Luco, con una grande pianta caduta a terra che ha bloccato il traffico attorno alle 5. L’intervento dei vigili del fuoco di Varese ha permesso di liberare la strada (immagine di repertorio).