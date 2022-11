Diverse iniziative a Laveno per la Giornata Mondiale Contro la Violenza di genere, grazie a DonnaSicura

Organizza una mostra di scarpe rosse in ceramica e un concerto di musica classica in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulla Donna

Venerdì, 25 novembre 2022, alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Laveno Mombello in Villa Frua, via Roma 16/A – ingresso da Piazza Fontana, si svolgerà l’evento organizzato dal Centro Antiviolenza DonnaSicura odv in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulla Donna, che proporrà al pubblico una mostra di scarpe rosse in ceramica, realizzate dalle volontarie DonnaSicura e le partecipanti del territorio presso il laboratorio di ceramica MIDeC (Museo Internazionale Design Ceramico), e un concerto di musica classica durante il quale si esibiranno gli allievi della scuola musicale dell’associazione culturale Casanova di Laveno Mombello. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.

L’evento, organizzato e coordinato dalla volontaria di DonnaSicura Nina Quinney, si concentra sull’attività volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

La Co-Fondatrice e Vice Presidente del Centro Antiviolenza DonnaSicura Rosalina Di Spirito introdurrà il tema presentando alcuni aspetti storici del centro stesso e l’importanza del suo operato sul territorio.

Oltre alla commemorazione dell’assassinio delle tre attiviste politiche, le sorelle Mirabal, che furono assassinate nella Repubblica Dominicana per ordine del dittatore Rafael Leónidas Trujillo il 25 novembre 1960, durante l’evento, la Dott.ssa Annamaria Nappo, medico-psicoterapeuta e volontaria presso il Centro Antiviolenza DonnaSicura, presenterà l’attività del Centro, approfondendo i servizi offerti alle donne che subiscono violenza di genere insieme di dati statistici degli ultimi anni riguardanti la violenza sulla donna nel nostro territorio.

Un omaggio musicale alle donne vittime di violenza verrà offerto dagli allievi della scuola musicale del Centro Culturale Casanova di Laveno Mombello a cura della coordinatrice Marleen Bergè.

Infine, gli ospiti potranno ammirare l’opera delle volontarie di DonnaSicura che insieme alle donne partecipanti del territorio, hanno realizzato delle scarpe rosse in ceramica con il sostegno del Comune di Laveno Mombello e del laboratorio ceramico del Museo Internazionale Design Ceramico MIDeC curato dalla ceramista professionista Sarah Dalla Costa.

La mostra sarà corredata di un allestimento speciale di fiori rossi che racconta ‘la rinascita dopo la violenza subita’ attraverso un arrangiamento floreale di grande impatto, offerto dal Meraki Floral Greenhouse di Laveno Mombello a cura della Sig.ra Veronica Bau.

Durante la serata verrà diffuso il filmato della lezione di laboratorio di ceramica che mostrerà il lavoro svolto dalle volontarie di DonnaSicura e dalle partecipanti per la creazione delle scarpe rosse, realizzato dall’esperto videomaker Sig. Augustin Morosanu (nome d’arte Undrrr Studios).

Un rinfresco conclusivo gratuito sarà offerto dalla professionista del settore catering Daniela Schiaffi, realizzato insieme all’Enoteca Wine Corner di Cittiglio e Macelleria Stefanelli di Laveno Mombello.

Per il sostegno all’organizzazione dell’evento si ringraziano il Comune di Laveno Mombello, MIDeC Museo Internazionale Design Ceramico, il Centro Culturale Casanova e gli sponsor Daniela Schiaffi Catering Services, Meraki Floral Greenhouse, Macelleria Stefanelli, Enoteca Wine Corner e Augustin Morosanu / Undrrr Studios per le riprese video e foto nonché per la composizione e arrangiamento della colonna sonora.

Le fotografie e il materiale video realizzato durante l’evento saranno visibili sulle pagine social di DonnaSicura.

Ingresso gratuito con possibilità di offrire una donazione a piacere.