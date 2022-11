Domenica 20 novembre sfida tra Panthers e Skorpions Varese

Il record non è quello auspicato alla vigilia, una vittoria e due sconfitte pesano, almeno in parte, sui possibili obiettivi stagionali, ma non sono certo l’entusiasmo e la voglia di riscatto a mancare nello spogliatoio degli under 18, chiamati domenica prossima ad affrontare la trasferta di Parma.

La pesante sconfitta rimediata con i Leocorni, che fin qui, bisogna essere sinceri, stanno facendo un campionato a parte, non ha lasciato scorie e la ripresa degli allenamenti ha messo in luce quali siano le qualità morali della squadra, sempre pronta a rialzarsi e a rimboccarsi le maniche. Partecipazione, concentrazione e voglia di emergere hanno contraddistinto la ripresa delle operazioni che porterà i giovani Scorpioni ad affrontare una partita cruciale, quella con i Panthers, che condividono la quarta posizione della conference.

Rispetto alla gara di sabato scorso, dovrebbe trattarsi di un match maggiormente alla portata dei ragazzi di Giorgio Nardi, fermo restando che i ducali hanno messo in luce ottime qualità nelle prime tre sfide del torneo. Chi saprà prevalere, conserverà le speranze di accesso ai play off, da concretizzare nel rush finale della fase a orologio.

Programma e classifica

Domenica 20 novembre, ore 16.00 C.S. Inzani di Parma Panthers – Skorpions

Domenica 20 novembre, ore 16.00 Lions Field – Bergamo Leocorni – Seamen

Classifica girone C: Leocorni 3-0 Giaguari 3-1 Panthers e Skorpions 1-2 Seamen 0-3