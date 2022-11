Domenica di giochi e divertimento a Varese con “Un sorriso per il Ponte!”

Rinviata il mese scorso per maltempo, la festa “Un Sorriso per Il Ponte” si svolgerà domenica 6 novembre dalle 9.30 alle 19.00: i Giardini Estensi e via Sacco diventeranno un’enorme ludoteca con decine di laboratori creativi, le bolle giganti, il truccabimbi, i gonfiabili, il trenino, il circo, l’Ospedale dei Pupazzi per far amicizia con le pratiche mediche, l’Accademia dei Pompieri per essere pompiere per un giorno, spettacoli per tutti i gusti di fiabe, magia, di ginnastica artistica, Supereroi, Clown, sbandieratori, amici a quattro zampe da coccolare e chi più ne ha più ne metta. Tra le novità, un percorso giocoso sull’ambiente e il riciclo e co-pilota per un giorno, un circuito nel quale i bambini potranno salire su potenti Abarth. Non mancherà il classico torneo di mini basket, ormai una tradizione sportiva.



Stand gastronomico in gran quantità, per non rischiare che tutto finisca in un battibaleno. Gli Alpini di Capolago, super esperti in fatto di cucina, prepareranno fantastici ravioli al ragù, oltre al classico panino con salamella e patatine fritte. Dalle 09.30 apre lo stand dell’Associazione Panificatori della Provincia di Varese. Fornarine e fornai inizieranno a diffondere un irresistibile profumo di pane, pizza, focacce e dolci, tutto freschissimo.



Un Sorriso per il Ponte non è una festa nata solo per raccogliere fondi per progetti rivolti ai bambini in ospedale, ma anche per regalare una giornata di puro divertimento a tutti i bambini, perchè dove c’è un bambino, c’è Il Ponte del Sorriso.

L’appuntamento è per domenica 6 novembre dalle 10.30 alle 19.00 ai Giardini Estensi di Varese.

Programma:

DALLE ORE 09.30

PANE, PIZZA, FOCACCE DOLCI E SALATE, DOLCI VARI, TUTTO FRESCO

DALLE ORE 09.30

INIZIO TORNEO MINI BASKET SCOIATTOLI

ORE 10.30

APERTURA ATTRAZIONI “UN SORRISO PER IL PONTE”

SBANDIERATORI E CLOWNS



DALLE ORE 10.30 ALLE 18.30

LABORATORI CREATIVI

GIOCHI DI UNA VOLTA

IL PICCOLO GIARDINIERE

GONFIABILI

TRENINO

BOLLE GIGANTI

TRUCCABIMBI

AMICI A QUATTRO ZAMPE

SUPEREROI

ANIMAZIONE CLOWN

OSPEDALE DEI PUPAZZI

ACCADEMIA DEI POMPIERI

PERCORSO CO-PILOTA

DALLE ORE 12.00 PRANZO STAND GASTRONOMICI E BEVANDE

RAVIOLINI DI VITELLO AL RAGÙ

GIRASOLI DI ZUCCA AL RAGÙ

PANINI CON SALAMELLE, WURSTEL, AFFETTATI

PATATINE FRITTE

DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 18.00 OGNI ORA

SPETTACOLI DI FIABE DIVERTENTI

ORE 11.00

SPETTACOLO “LA CHIAVE MAGICA” SALONE ESTENSE

ORE 12.00

BABY DANCE

ORE 14.30

SPETTACOLO “LA CHIAVE MAGICA” SALONE ESTENSE

ORE 14.30

SPETTACOLO “TUTTI AL CIRCO”

ORE 15.30

ESIBIZIONE GINNASTICA ARTISTICA

ORE 16.30

SPETTACOLO DI MAGIA CON WALTER MAFFEI SALONE ESTENSE

ORE 16.30

SPETTACOLO TUTTI AL CIRCO