Una domenica tra le bancarelle con il mercatino di Natale di Venegono Inferiore

A partire dalle 10 e fino alle 18 sarà possibile camminare tra più di 60 bancarelle di hobbisti e piccoli artigiani mentre per i bambini ci saranno giochi e attrazioni nel villaggio di Babbo Natale

Domenica 27 novembre torna per le vie del paese il tradizionale Mercatino natalizio organizzato dal Comune di Venegono Inferiore, giunto ormai alla XIV edizione.

A partire dalle 10 e fino alle 18 sarà possibile camminare tra più di 60 bancarelle di hobbisti e piccoli artigiani che metteranno in mostra oggettistica realizzata con i più disparati materiali, addobbi natalizi, idee regalo fatte a mano e generi alimentari con prodotti tipici.

Per i più piccoli, e non solo, torna anche il Villaggio di Babbo Natale: Ludos in legno, laboratori, Casa di Babbo Natale, casette degli Elfi, dove tutti i bambini potranno giocare e imbucare da imbucare la loro letterina.

Per tutta la giornata saranno in funzione punti di ristoro dei commercianti venegonesi e non mancherà la presenza del gruppo volontari della Protezione civile con il banchetto dove gustare caldarroste e vin brulè.