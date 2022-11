Domenica a Luino la celebrazione del 4 novembre

“Vogliamo oggi ricordare i soldati morti in armi e le Forze Armate che in terra, in cielo e in mare, nei vari corpi e specialità, tutelano e difendono la pace, la libertà, le istituzioni democratiche” si legge così nella locandina che invita la cittadinanza di Luino a prendere parte – domenica 6 novembre – alla festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Programma

Ore 9:45 riunione di tutte le Autorità, parenti dei Caduti, Forze Armate, Associazioni Combattentistiche e d’Arma con bandiera, del Corpo Musicale Cittadino e di rappresentanze scolastiche presso il sagrato della Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo – Piazza Papa Giovanni XXIII.

Ore 10:00 Santa Messa

Ore 10:45 Posa delle corone ai Caduti presso Piazza Risorgimento. “La Crocetta” e alla Cappella dei Caduti

In caso di maltempo la cerimonia, al termine della Santa Messa, si concluderà presso il Palazzo Comunale di Luino.