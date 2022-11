Il Premio Chiara porta Donato Carrisi a Varese con il suo nuovo romanzo “La casa delle Luci”

In occasione dell’uscita del nuovo romanzo “La casa delle luci”, arriva ospite a Varese sabato 26 novembre alle 17 presso la Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1, il re del noir italiano, Donato Carrisi, per un evento organizzato dall’Associazione Amici di Piero Chiara.

Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, firma del Corriere della Sera, Donato Carrisi è autore di romanzi bestseller internazionali come “Il suggeritore”, “Il tribunale delle anime”, “La donna dei fiori di carta”, “La ragazza nella nebbia”, dal quale hanno tratto l’omonimo film – premiato col David di Donatello al miglior regista esordiente – e tanti altri capolavori del noir.

Ha vinto prestigiosi premi in Italia e all’estero come il Prix Polar e il Prix Livre de Poche in Francia e il Premio Bancarella. I suoi romanzi, tradotti in più di 30 lingue, hanno venduto milioni di copie.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.