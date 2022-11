Due creativi varesini firmano il video del famoso cantate portoghese Gil Do Carmo

L’incontro tra arte musica, tra Italia e Portogallo, passando da Varese porta le firme di Ivan Tozzo, artista e mosaicista varesino e Ivone Amaral, artista e fotografa lisbonese residente in provincia di Varese da molti anni. Insieme hanno lavorato, a quattro mani, al video del celebre cantante portoghese, Gil Do Carmo figlio del famosissimo Carlos e artista impegnato nel difficile tentativo di traghettare il fado nel 21° secolo, un genere di musica popolare tipicamente portoghese delle città di Lisbona e Coimbra, dal 2011 riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio intangibile dell’umanità.

Tozzo e Amaral hanno realizzato un video in stop-motion per il brano “Refugiado”, tratto dall’album “Sê”, pubblicato proprio in questi giorni. Un lavoro concluso dopo tre mesi di lavoro, che ha previsto l’impiego di una lavagna, gessetti e più di 1500 scatti fotografici. Questa tecnica permette di ottenere l’illusione del movimento immortalando, in successione, un disegno che viene di volta in volta modificato spostando le sue linee costitutive, seguendo una logica di direzione. Il lavoro si conclude con un montaggio al computer ma l’artigianalità del disegno manuale mantiene il proprio carattere unico.

Sulle note di “Refugiado”, hanno preso vita atmosfere surreali e fantastiche, ricche di sentimento ma anche di raffinate illusioni visive dal sapore intellettuale, giocate sull’identificazione e sullo straniamento, che invitano l’osservatore a riconoscere figure astratte, simboli universali, rosoni e personaggi misteriosi che si susseguono in maniera imprevedibile, apparendo e scomparendo, mutando in una incessante metamorfosi.

Nel suo ultimo album Gil Do Carmo “Sê”, coinvolge colleghi provenienti da mondi musicali differenti e apparentemente distanti: oltre alla cantante di fado Ana Sofia Varela, in “Fogo no mar”, il rapper brasiliano Papo Reto, in “Ela por ela”, e il dj e produttore Streossauro, con un remix nel tema “Alentejo”. Grazie alle nuove tecnologie, ha potuto duettare anche con la splendida voce della nonna Lucília, nota cantante fadista che si è esibita dagli anni ’40 agli anni ’80.

Il video è visibile su YouTube al link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=i-niqz9mE9E