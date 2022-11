Due Lions club a sostegno di Unicef Varese: “Una serata per ripartire, parlando di clima”

I Lions Club San Giorgio su Legnano e il Lions Club Insubria organizzano una serata a sostegno del comitato di Varese di Unicef. Il prossimo 21 novembre, ore 20,30, il ristorante Crazy Point di Busto Arsizio ospiterà una cena con raccolta fondi per rilanciare il comitato sul territorio della provincia di Varese dopo che, a causa della pandemia, le attività si sono interrotte e il numero dei volontari attivi si è drasticamente ridotto.

Manuela Bovolenta è la responsabile regionale di Unicef e in questo periodo ha assunto anche il coordinamento ad interim del comitato di Varese: «Rilanciare il comitato varesino è il nostro obiettivo e pre questo vorremmo lanciare una campagna per il reclutamento volontari. Entrare in Unicef non significa solo avere a cuore al sorte dei bambini nel mondo ma anche sviluppare le proprie passioni e mettere a disposizione conoscenze. Insegnanti in pensione, artisti ognuno può trovare la propria dimensione. Al momento quelli attivi ora su Varese sono una decina».

Cambiamo aria è il titolo della serata a sostegno della campagna Unicef che porta proprio questo nome: «L’evento 21 novembre servirà ad avviare una collaborazione territoriale dei gruppi lions. Si parlerà dei cambiamenti climatici e di come influisce sulla salute dei bambini anche qui da noi. L’inquinamento dell’acqua e dell’aria attaccano la salute dei bambini». Oltre alla referente di Unicef durante la serata parlerà anche Chiara Ricci, dell’ufficio Sostenibilità e Climate Change di Unicef Italia.