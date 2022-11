Dura trasferta a Ponte San Pietro per un Varese ridotto all’osso

Fuori rosa Disabato, Mapelli e Pinto, squalificato Gazo, infortunati Boni e Malinverno – che salterà la sua partita da ex -, sarà un Città di Varese ridotto all’osso quello che affronterà la difficile trasferta di domenica 27 novembre (ore 14.30) in casa del Ponte San Pietro per un altro avversario bergamasco.

Mister Luciano De Paola, in attesa di dicembre che porterà all’apertura del mercato e i rinforzi per la squadra, confermerà il 4-3-1-2. In attacco Ferrario e Cappi, Piraccini sulla trequarti, a centrocampo ci saranno Premoli, Piccoli – che per fortuna non ha riportato lesioni nella gara di Brusaporto, quando è uscito dopo mezzora di gioco -, e il classe 2005 dalla Juniores Riccardo Settimo. «Penso di lanciare il ragazzino – spiega il mister biancorosso – perché secondo me in mediana può dare brio e ha la testa libera, senza pressioni. È bravo, veloce, rapido e con Piraccini può alternarsi tra mezzala e trequarti».

«Mi aspetto molto da Piccoli – prosegue De Paola -, ma deve crescere come condizioni. A lui chiedo anche che guidi la squadra anche con la voce, oltre a dare i tempi. Venendo alla partita, sappiamo che in questo girone tutte le partite sono difficili. Anche quella di domenica sarà fisica, tosta e incontreremo una squadra che arriva dalla vittoria 4-1 contro il Villa Valle».

«Sono convinto che ne usciremo – conclude De Paola – e da martedì ci saranno delle situazioni positive (rispetto al mercato in entrata, ndr), anche perché siamo contati. Dobbiamo stringere i denti per cercare da settimana prossima di aggiungere qualcosa di importante. Ma prima pensiamo alla partita: dobbiamo metterci personalità, carattere e voglia per ottenere un risultato positivo contro un Ferreira Pinto che ha 42 anni ma ne dimostra 22».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.