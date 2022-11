Economia e nuove sfide al centro dell’incontro con Fabio Lunghi al Rotary Alto Verbano

Il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi è stato ospite del Rotary Club “Laveno Luino Alto Verbano”. L’incontro si è svolto lo scorso 26 ottobre nella cornice del ristorante Camin di Luino.

L’occasione ha permesso di approfondire diverse tematiche legate alla situazione economica e sottolineare le attività e l’impegno dell’ente camerale varesino. All’incontro hanno partecipato anche Andrea Larghi, Assistente del Governatore Rotary, Franco Vitella e Luca Gobbato, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Luino.

«Il lavoro di supporto alle imprese è particolarmente impegnativo in questo periodo nel quale si devono affrontare enormi criticità dovute al costo dell’energia e delle materie prime, alla carenza delle stesse e ad un mercato internazionale destabilizzato dagli eventi bellici in Ucraina – ha sottolineato Lunghi nel suo intervento -. Tutto questo ci sprona a fare sempre meglio e a trovare nuove forme e nuovi strumenti per supportare un tessuto imprenditoriale di altissimo livello, che si è saputo sempre riorganizzare per affrontare ogni sfida che, in questi ultimi cinque anni si è presentata».