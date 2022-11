EcoRun Varese arriva alla sua quarta edizione: tornerà ad aprile la manifestazione che unisce sport, ecologia e territorio

E’ stata presentata ufficialmente nella mattinata di oggi, mercoledì 30 novembre, EcoRun Varese 2023, la manifestazione che unisce sport ed ecologia, attraversando la nostra città e alcune delle località più suggestive del nostro territorio. L’evento di quest’anno si terrà nel weekend del 15 e 16 aprile 2023 con le sue classiche gare 5K e 10K non competitive, la 10K competitiva e una grande novità, mezza maratona, EcoRun Varese 21100.

“EcoRun è arrivata alla sua quarta edizione – ha affermato l’Assessore allo sport Stefano Malerba – Molto spesso lo sport viene definito come uno strumento per educare e far crescere i nostri ragazzi. Io credo che lo sport possegga il valore di fare educazione a 360° gradi e questo è uno di quegli esempi: sensibilizzare riguardo all’ecologia, passando attraverso una manifestazione sportiva. Un esperimento ben riuscito a Varese”.

“Dopo il grande successo riscosso con l’edizione 2022, eccoci qui riuniti per presentare la novità del 2023 – ha raccontato il presidente Giuseppe Micalizzi – Come sempre EcoRun Varese e molto più che una semplice corsa: si tratta, infatti, della Festa dell’Ecologia e dello Sport nel cuore della nostra amata Città Giardino. Numerosissime le iniziative e i partner coinvolti, a partire dalle corse, passando per lo Sport Village, fino ad arrivare alle passeggiate e alle visite guidate per riscoprire il territorio. Tutto questo, sempre nel segno della solidarietà”.

Anche quest’anno, infatti, prosegue la partnership con Il Centro Gulliver, oltre ad una nuova iniziativa che vedrà protagonisti gli studenti di diversi Istituti Superiori di Secondo Grado del territorio: “Ci impegneremo anche nel riservare particolare attenzione nei confronti dei giovani, attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle realtà di aggregazione del territorio con “Adotta un chilometro”‘, iniziativa volta allo sviluppo di una ricerca fotografica su ogni chilometro della mezza maratona EcoRun Varese 21100, per avere un quadro completo sulla situazione ecologica e strutturale del percorso in modo da fornire le migliori condizioni possibili a tutti i corridori”.

A spiegare il programma più nello specifico è Gianni Izzo, vicepresidente: “Il percorso, come sempre, sarà sicuro e affascinante. La corsa, con partenza e arrivo in Corso Matteotti, si snoderà tra le bellezze del centro cittadino. A tutti i partecipanti verranno consegnati i consueti pacchi gara, i gadget dell’evento e le medaglie, completamente rinnovate per questa edizione. Concludo fissando il mio personale traguardo, ovvero coinvolgere sempre più giovani e famiglie, arrivando oltre quota 1000 iscritti”.

Presenti all’incontro anche il Presidente commissione sport e politiche giovanili Luca Battistella e l’Assessora all’ambiente, sostenibilità sociale ed economia circolare Nicoletta San Martino, che ha spiegato: “Sono d’accordo con dottor Micalizzi sul fatto di essere fieri per il coinvolgimento delle scuole. Credo che i più giovani siano quelli già sensibili a queste tematiche, più di chiunque altro e per questo possono sensibilizzare i genitori. Si tratta di un cambiamento culturale e questa iniziativa si inserisce in un percorso di questo genere”.