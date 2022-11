Eleonora Martinelli mamma bis, è nato Carlo (detto Carletto)

Ha fatto su e giù per il Sacro Monte. Camminato per chilometri tra i sentieri di Cugliate Fabiasco nella speranza che il suo secondogenito si decidesse ad uscire e a vedere la luce del sole. E alla fine …luce fu. Oggi, giovedì 3 novembre, alle ore 5:52 è nato Carlo, per tutti già Carletto, il figlio della nostra Eleonora Martinelli e del suo compagno Mattia.

Ad annunciarlo lei stessa nella chat della redazione. Le fatiche del parto non hanno fatto perdere ad Eleonora la sua proverbiale voglia di scherzare: “Oggi è atterrato un arrosto da 3,9 kg di nome Carlo Della Torre – ci ha comunicato di suo pugno – Mamma e papà felicissimi e lui bello paciarotto. Ha la stessa faccia da banana di sua sorella”. La sorella in questione è Emilia, 4 anni, detta Mimì, protagonista di mille avventure raccontate da mamma su Facebook.

A mamma, papà e Mimì gli auguri di tutta la redazione di Varesenews e a Carlo l’augurio di una vita felice.