Emmezeta moda torna a Vergiate in nome del Made in Italy

Dal prossimo 3 di dicembre lo stile di Emmezeta Moda riapproda nel suo territorio d’origine. Conforama Italia, società specializzata in arredamento e mobili per la casa, annuncia ufficialmente l’apertura di un corner dedicato al brand di abbigliamento Made in Italy all’interno dello storico punto vendita di Vergiate. (nella foto la sede di Conforama a Vergiate)

Un ritorno cL’inaugurazione avrà luogo il 3 dicembre 2022 e celebrerà l’unione tra i due brand, frutto di una visione condivisa: la passione per la qualità e per lo stile Made in Italy, a tutto tondo. A seguito dell’importante operazione di management buyout, Conforama Italia spa e la controllata Emmezeta Moda srl sono state rilevate lo scorso 19 maggio da Dalia Holding srl, società fondata dai manager dell’azienda: Eric Joselzon, Emanuele De Beni e Alex Saetti.

Si tratta di un’operazione che punta a dare nuova vita al brand Emmezeta Moda, storica insegna del Varesotto, che affonda le sue origini negli anni ’70 quando – spinta dalla volontà di offrire una nuova visione di shopping alla clientela di Vergiate – aprirono i primissimi negozi sul territorio italiano.

Non solo l’amore per il nostro Paese, ma anche una visione quality oriented: Conforama Italia ed Emmezeta Moda condividono la stessa missione, ossia offrire ai consumatori prodotti di design e fashion a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Forte di queste premesse, dicembre segnerà l’inizio di un nuovo posizionamento per Emmezeta Moda, a fianco di Conforama Italia e a partire dal corner di Vergiate, con l’obiettivo primario di tornare a essere un punto di riferimento per la zona, in termini anche di moda e di stile.

Un’attenta selezione multibrand di capi d’abbigliamento per uomo e donna accoglierà così, nei 300 mq di spazio dedicato al brand, i nuovi e ritrovati clienti di Vergiate e dintorni. Non solo brand affermati, ma anche nuovi e ambiziosi progetti, tutti Made in Italy. Emmezeta Moda lancerà infatti una private label con un portfolio di prodotti di qualità a prezzi più che mai competitivi: a partire dall’intimo, passando per la camiceria fino ad arrivare a una linea in 100% cashmere rigenerato e certificato che non risponde esclusivamente alle esigenze di stile, ma abbraccia anche i principi di ecosostenibilità e circolarità, nel rispetto dell’ambiente che ci circonda. “Siamo orgogliosi di aver concretizzato questo progetto chiave per Conforama Italia e, soprattutto, di poter dare nuova vita allo storico brand Emmezeta Moda, così importante per questo territorio” afferma Eric Joselzon, Ceo di Conforama Italia.

«Una scelta per noi strategica e crediamo anche vincente: la moda italiana, settore che sta facendo ottimi risultati e che da sempre ispira il nostro lavoro, a partire da oggi avrà un risvolto concreto sul territorio anche in tema di abbigliamento grazie a questo nuovo progetto». A sottolineare questo importante cambiamento, Emmezeta Moda lancerà, per l’occasione, un nuovo logo che coronerà, insieme al nuovo claim “Emmezeta Moda torna a casa”, la moderna visione dell’insegna, proprio a partire da questa imminente ripartenza come corner all’interno dello store di Vergiate di Conforama Italia.