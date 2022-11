Esercitazione al Campo dei Fiori per la Stazione di Varese del Soccorso alpino

Nei giorni scorsi la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, ha partecipato ad una esercitazione con la barella portantina che si è svolta in località Campo dei Fiori.

In presenza di un istruttore nazionale del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, i tecnici hanno effettuato una serie di manovre classiche di recupero e trasporto di una persona infortunata. Accanto agli approfondimenti teorici e pratici, i soccorritori hanno inoltre testato le principali strategie d’intervento per quanto riguarda questo contesto specifico.

Il luogo si prestava molto bene a questo tipo di attività perché si trova nei pressi di una falesia, una delle zone più frequentate da sportivi e appassionati, che proprio in questo periodo è stata oggetto di una serie di interventi.

Nell’ambito dei lavoro di sistemazione, i tecnici si sono quindi potuti confrontare con i responsabili dei lavori di sistemazione della falesia, in particolare per quanto riguarda il posizionamento degli ancoraggi. Tali momenti di collaborazione e verifica sono davvero importanti, anche perché tra i principali impegni istituzionali del Cnsas c’è la prevenzione degli incidenti in montagna e ambiente impervio e ostile.