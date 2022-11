Eventi per bambini nel weekend del 11,12 e 13 novembre tra Varese e provincia

L’estate di San Martino in questo secondo fine settima di novembre, per i bambini si celebra con piccole lanternate al calar della sera, nei boschi o in paese. In programma anche tanti spettacoli e laboratori per divertirsi in famiglia, genitori e figli insieme. Da non dimenticare nelle librerie gli ultimi giorni di #ioleggoperché per donare libri alle scuole.

EVENTI

CAZZAGO BRABBIA – Venerdì 11 alle ore 17 i bambini della primaria Pascoli festeggeranno Sn Martino con una merenda a scuola seguita da una sfilata per le vie del paese illuminata dalle lanterne costruite a scuola e accompagnata da storie, leggende e poesie legate alla tradizione – Il programma

MARCHIROLO – Arriva Metamorfosi, la notte del racconto, con una serie di percorsi organizzati dalla Biblioteca di Marchirolo per il tardo pomeriggio di venerdì 11 novembre per bambini, ragazzi e adulti per una serata di storie itineranti, nel Parco dell’Argentera e in paese – L’evento

VARESE – La Festa di San Martino a Varese arriva alla trentaduesima edizione. Una giornata dedicata alle famiglie, alla solidarietà e alla condivisione con mercatino del baratto, laboratori e spettacoli di magia – Tutte le informazioni

ANGERA – Ad Angera un “fine settimana stregato”, tra artisti di strada, sfilate, mercatini. Sabato 12 e domenica 13 novembre il centro di Angera si colora con una manifestazione organizzata dal comitato commercianti “I love Angera” che fa da collante tra Halloween e Natale. Due giornate di incantevole folclore – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Al Castello di Monteruzzo si celebra la Giornata dell’infanzia: una festa per i diritti dei bambini giunta alla nona edizione. Sabato 12 novembre dalle ore 15 alle 19 con giochi, danze, laboratori e attività gratuite per tutti i bambini – Tutto il programma

BINAGO (CO) – Termina domenica 13 novembre a Cascina Parbin Il Viaggio del cuore di Babbo Natale promosso da CuoriEroi per raccogliere doni da portare ai bambini ricoverati in ospedale oppure ospiti di istituti. Ogni bambino potrà consegnare a Babbo natale in persona un gioco nuovo impacchettato da donare e partecipare alla festa con animazione a cura di supereroi e principesse di CuoriEroi, Truccabimbi e banco gastronomico per tutti a cura degli Alpini – L’articolo

TRADATE – Esploriamo il sistema solare: un viaggio per piccoli astronauti a Tradate è l’evento ospitato dall’Ecoplanetario del Parco Pineta l’evento di domenica con AstroNatura per bambini tra 6 e 10 anni – Come partecipare

GAZZADA SCHIANNO – Ultimo giorno sabato, dalle ore 10.30 alle 12.30 per visitare la mostra “Viaggio tra le stelle e l’infinito” realizzata dai bambini delle scuole primaria e secondaria di Gazzada Schianno e ispirata a Margherita Hack – L’iniziativa

LUVINATE – I bambini della scuola primaria di Luvinate In viaggio con Marco Polo per #ioleggoperché. La mostra è aperta sino al 13 novembre in sala Sironi del Centro Civico Comunale che ripercorre le tappe de Il Milione – Leggi qui

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Chitarra e kamishibai per raccontare Storie dal Sacro Monte. Evento con la raccontastorie Aurora Tommasoni sabato 12 novembre alle ore 14.30 nella sede degli Amici del Sacro Monte. A seguire merenda e laboratorio per bambini – L’articolo

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Spettacolo e laboratorio a Maccagno il 20 novembre per la Giornata dei diritti dei bambini con il secondo appuntamento della rassegna Bim Bum Bam a cura di Progetto Zattera laboratorio con Martin Stigol alle 15.45 e alle 16.15 Biancaluna della compagnia Roggero. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

GALLARATE – Domenica pomeriggio sul palco del Teatro Condominio va in scena “Cenerentola”, con i cantanti, attori, ballerini e acrobati di “All Crazy & Sold Out” – Lo spettacolo

VARESE – Sabato 12 novembre alle ore 10.30 la Libreria degli Asinelli di via Bagaini ospita Chicco Colombo e il suo teatrino Kamishibai con “Puntino e altre storie” – L’iniziativa

VARESE – Domenica 13, in occasione della Giornata del cinema europeo, per la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 il Cinema Nuovo proietta “Anna Frank e il diario segreto”, film di animazione ambientato nella Amsterdam di oggi – Il film

TURATE (CO) – Parte domenica 13 novembre con La Bella e la Bestia la rassegna di Teatro per ragazzi C’era una volta e quindi ancora c’è all’Auditorium di Turate – La locandina

CASTELLANZA – Sabato 12 novembre alle 16.45 con l’animazione teatrale La strega generosa a cura della compagnia DittaGiocoFiaba. Lo spettacolo è consigliato dai 4 anni, l’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti – Qui tutte le informazioni

SAMARATE – Prosegue sabato mattina alle 11 il viaggio di “Streghe fantasmi e misfatti” alla scoperta del teatro di Shakespeare. Protagonista di questo nuovo incontro sarà Amleto, per bambini di 8-11 anni. Evento gratuito su prenotazione – Come partecipare

GAZZADA SCHIANNO – Secondo appuntamento della stagione sabato mattina con i piccolissimi lettori per “Raccontami una storia” – L’iniziativa

MALNATE – Letture ad alta voce per i bambini in biblioteca sabato mattina alle ore 10.30 con i volontari di Nati per Leggere – L’evento

VENEGONO INFERIORE – Sabato 12 novembre alle ore 11 continuano le letture di Nati per Leggere in biblioteca per bambini dai 3 ai 6 anni con Unci Dunci Trinti – Leggi qui

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. Primo appuntamento domani, sabato 8, con la Pimpa – Scopri l’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Un giorno Nella Preistoria al Museo Castiglioni di Varese è un affascinante viaggio attraverso la collezione del museo dai dinosauri agli uomini del paleolitico alla scoperta di questo periodo così lontano – Il laboratorio

GALLIATE LOMBARDO – Bambini Sulle ali della fantasia in biblioteca con letture ad alta voce e laboratorio a cura di Miriam Falischia, per i bambini tra 4 e 7 anni a partire da sabato 12 novembre – Scopri di più

VARESE – Nuovo appuntamento con Generazioni giovani domenica dalle 16 alle 18.30 alla Cooperativa di Viale Belforte per il workshop Giocare con i suoni con Armando Illario – pianista, compositore, formatore – per creare attraverso la voce, il corpo e gli oggetti armonie musicali. Al termine verrà offerto un aperitivo ai presenti – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Una domenica di corsa con la Maratonina di Busto Arsizio. Tutto pronto per la 29esima edizione della gara podistica che quest’anno si arricchirà di due versioni non competitive da 21 km e 9,9 km. Attenzione alle modifiche alla viabilità – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Sabato 12 novembre, dalle 9,30 alle 12 si terrà il secondo appuntamento di CoderDojo nelle sale della biblioteca dedicato a tutti i ragazzi di età compresa tra 11 e 15 anni, non serve avere alcuna conoscenza di programmazione pregressa – L’iniziativa

ESCURSIONI

CUASSO AL MONTE – domenica 13 novembre alle 17.30 all’Alpe Tedesco c’è la 10^ edizione della Lanternata di San Martino promossa dall’associazione On. I bambini saranno condotti nel bosco illuminato dalle loro lanterne pere ascoltare storie e canti. Infine merenda per tutti – Qui tutte le informazioni

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura. L’articolo

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

LAGO MAGGIORE – Come organizzare una gita in battello sul Lago Maggiore tra castelli, giardini fioriti e atmosfere caratteristiche – I dettagli

MAMMA E PAPA’

CARNAGO – A partire da giovedì 10 novembre è in programma Genitori (im)perfetti e consapevoli, un ciclo di quattro incontri gratuiti rivolto a genitori di figli adolescenti e preadolescenti che vogliono migliorare la relazione con i propri figli. Tutte le informazioni

SCUOLE – Termina domenica #ioleggoperché 2022, la mobilitazione nazionale per rinnovare le biblioteche scolastiche cui ciascuno può partecipare donando un libro alle scuole dal 5 al 13 novembre. “Costruire con i libri il mondo del futuro!” è il motto di #ioleggoperché 2022 cui hanno aderito quasi 400 scuole in provincia di Varese – Tutti i dettagli per partecipare

VARESE – “Il cortile” organizza un percorso per genitori separati articolato su Sei appuntamenti, il venerdì sera a partire dal 14 ottobre fino al 27 novembre, per affrontare i problemi e i temi relativi alla separazione e al divorzio. Partecipazione libera e gratuita – Leggi qui

