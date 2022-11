Eventi per bambini nel weekend del 18,19 e 20 novembre tra Varese e provincia

Feste al gusto di cioccolata, cortei colorati, giochi, laboratori e tanti spettacoli in questo fine settimana d’autunno che offre ai bambini diversi momenti di svago da vivere in famiglia e anche eventi speciali dedicati alla Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra ufficialmente ogni il 20 novembre.

EVENTI

VARESE – Venerdì mattina torna in centro a Varese la manifestazione per i diritti dei bambini Marcia diritto: 950 bambini di 19 scuole sfileranno per le vie del centro per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – L’evento

BARASSO E LUVINATE – Venerdì a partire dalle ore 9.30 i bambini delle scuole dell’infanzia di Barasso, Comerio e Luvinate, insieme agli studenti delle primarie di Comerio e Luvinate e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Comerio, marceranno verso i palazzi comunali di Barasso e di Luvinate per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – L’iniziativa

INARZO – La Festa del Cioccolato torna ad animare le vie del centro storico di Inarzo domenica 20 novembre dalle 10 alle 18, con giochi e golosità – La Festa

CASSANO MAGNAGO -A Villa Oliva a Cassano Magnago un Natale dedicato al benessere promosso per domenica 20 novembre dall’associazione Armonia, con tante iniziative per tutti e laboratori creativi e di yoga della risata per i bambini – Tutto il programma

TRADATE – Dalle Nebulose ai buchi neri: un viaggio per piccoli astronauti a Tradate è l’evento di AstroNatura ospitato dall’Ecoplanetario del Parco Pineta domenica pomeriggio, per bambini tra 6 e 10 anni – Come partecipare

SAMARATE – Sabato mattina in biblioteca Alla scoperta dei Manga con librai di Otaku Hero Fumetteria, per approfondire e scoprire il catalogo di fumetti e manga, per avere spunti di lettura. L’incontro è rivolto a ragazzi e adolescenti, adulti, genitori educatori, insegnanti, psicoterapeuti chiunque sia interessato all’argomento Evento gratuito su prenotazione – Come partecipare

SESTO CALENDE – Sabato 19 novembre una mattinata musicale alla biblioteca sul lungofiume. Matteo Mainardi presenterà il libro multicanale e inclusivo Johann Sebastian Bach: il signore del caffè dedicato alla Cantata del Caffè BWV211. Un incontro per avvicinare bambini e appassionati di musica al grande compositore – Scopri di più

GAVIRATE – Gli studenti della scuola primaria Risorgimento di Gavirate celebrano i diritti dei bambini nel pomeriggio di lunedì 21 novembre con un corteo da scuola al Palazzo comunale, dove i bambini presenteranno i loro lavori – L’articolo

STORIE E SPETTACOLI

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Spettacolo Biancaluna della compagnia Roggero e laboratorio sui diritti domenica in Auditorim per un evento speciale della rassegna di teatro per ragazzi Bim Bm Bam dedicata alla Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Ingresso gratuito – Lo spettacolo

VARESE – Il cane che non sapeva abbaiare: spettacolo e laboratori per bambini domenica pomeriggio all’Auditorium di Sant’Ambrogio per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia – Scopri di più

VARESE – Luna di caffè è lo spettacolo di acrobatica e giocoleria di e con Dario Rigolli che inaugura la nuova rassegna di Circo teatro a Spazio Kabum, domenica 20 novembre alle ore 17 preceduto da una merenda per tutti – Lo spettacolo

CARNAGO – l’associazione Ama – Un sorriso per l’affido propone ai bambini lo spettacolo del Mago Pool domenica pomeriggio in Biblioteca per celebrare insieme la Giornata dei diritti dei bambini. Evento gratuito – Leggi qui

VARESE – Domenica pomeriggio per la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 il Cinema Nuovo proietta anche “Il ragazzo e la tigre”, nuovissima animazione italiana ambientata ai piedi dell’Himalaya per raccontare la straordinaria amicizia tra un ragazzino e un cucciolo di tigre, entrambi orfani, e il loro viaggio per trovare un luogo sicuro – Il film

VENEGONO INFERIORE – Per la serie Film in biblio, sabato sera alle 20.30 in biblioteca c’è La città incantata del maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki – La serata

CARNAGO – Sabato pomeriggio i lettori del programma Nati per Leggere saranno in biblioteca per incontrare tutti i Piccoli Lettori Forti e far scoprire loro storie magnifiche, libri incredibili e illustrazioni sensazionali. Incontri gratuiti Alle ore 15.30 coi bambini da 3 a 6 anni e alle 16.30 letture coi bambini da 0 a 3 anni –L’iniziativa

SOMMA LOMBARDO – Doppio appuntamento sabato mattina in biblioteca con i volontari di Nati per Leggere e le loro letture ad alta voce: alle ore 10 per i piccolissimi con meno di tre anni, alle ore 11 per i bambini dai 3 ai 6 anni- L’evento

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. Primo appuntamento domani, sabato 8, con la Pimpa – Scopri l’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – La Biblioteca Comunale invita i bambini dai 6 ai 10 anni a diventare “Bibliotecario per un giorno“: sabato mattina i bambini potranno stare al bancone, affiancare i bibliotecari nel loro lavoro e scoprire le zone della Biblioteca chiuse al pubblico – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio al Museo del Tessile c’è la Caccia al tesoro sensoriale per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni, suddivisi in due turni. Partendo da diversi indizi i giovanissimi esploratori grazie ai loro sensi risolveranno piccole sfide alla scoperta dei tesori del museo – Scopri di più

VARESE – La banda del pallone porta un laboratorio di fumetto alla libreria Potere ai bambini. Protagonisti dell’evento gratuito di sabato 19 novembre alle ore 14 gli autori Loris De Marco ed Enrico Nebbioso Martini. Dai 7 anni in su – Scopri di più

ANGERA – Si intitola “Per fare un libro…ci vuole un libro” il laboratorio gratuito per bambini dai 7 ai 10 anni condotto da Paola Zarini in biblioteca sabato pomeriggio perché “guardare e immaginare è una cosa da imparare – Come prenotare

BUSTO ARSIZIO – Nel pomeriggio di domenica le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna ospitano una nuova Giocomerenda: “Ma che cos’hai in testa?!”, per scoprire come Spesso basta un cappello per trasformarsi in qualcun altro. Al termine del laboratorio, i partecipanti, dai 5 ai 12 anni, faranno merenda al museo – L’iniziativa

GORLA MINORE – Domenica torna la Gorlonga, manifestazione ludico motoria che anima Gorla Minore ogni anno a novembre. Guest stars “Le Tre e un Quarto”, direttamente da Raiuno, pronte a correre insieme a grandi e piccini – L’evento

ESCURSIONI

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura – L’articolo

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale – L’idea

LAGO MAGGIORE – Come organizzare una gita in battello sul Lago Maggiore tra castelli, giardini fioriti e atmosfere caratteristiche – I dettagli

MAMMA E PAPA’

VARESE – Due eventi gratuiti per i genitori lunedì 21 per il progetto “Il cibo vicino a noi” promosso dal Comune di Varese: alla media Vidoletti di Masnago alle 17 il noto chef Sergio Barzetti cucinerà il riso per i presenti dando i suoi consigli di preparazione. Poi alle 21 in Salone Estense con il professor Leonardo Mendolicchio e il suo staff parleranno invece di disturbi alimentari – I dettagli

LONATE POZZOLO – Sabato mattina in biblioteca c’è il workshop sul Teatro Kamishibai, realizzato a cura di Chicco Colombo del Teatro dei Burattini di Varese, per conoscerlo e imparare ad utilizzare questo affascinante strumenti narrativo – L’iniziativa

BISUSCHIO – In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Croce Rossa della Valceresio organizza un incontro rivolto a insegnanti, educatori e genitori domenica all’Isis Valceresio per conoscere i diritti dei più giovani – Leggi qui

CARNAGO – A partire da giovedì 10 novembre è in programma Genitori (im)perfetti e consapevoli, un ciclo di quattro incontri gratuiti rivolto a genitori di figli adolescenti e preadolescenti che vogliono migliorare la relazione con i propri figli. Tutte le informazioni

VARESE – “Il cortile” organizza un percorso per genitori separati articolato su Sei appuntamenti, il venerdì sera a partire dal 14 ottobre fino al 27 novembre, per affrontare i problemi e i temi relativi alla separazione e al divorzio. Partecipazione libera e gratuita – Leggi qui

