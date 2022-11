Eventi per bambini nel weekend del 25,26 e 27 novembre tra Varese e provincia

Foto di StockSnap da Pixabay

Poche nuvole e ancora sole in questo ultimo fine settimana di novembre che in moltissime città accende il Natale con spettacoli di luce, mercatini, piste per il pattinaggio su ghiaccio e tante iniziative con Babbo Natale. Tra spettacoli, laboratori, giochi ed escursioni anche eventi per bambini dedicati al riuso in occasione della Settimane europea per la riduzione dei rifiuti (Serr) e letture per i più piccoli in biblioteca per la Settimana di Nati per leggere.

EVENTI

LUVINATE – In occasione della Serr si fa festa con i SupeRRReroi del riciclo sabato 26 novembre dalle 9 alle 13 al Parco del Sorriso. I bambini della primaria proporranno una decina di laboratori a tema Riduzione, Riuso e Riciclo dei rifiuti – Il programma

VARESE – Le casette in legno, la renna luminosa e l’ufficio di Babbo Natale: a Varese inaugura il mercatino-villaggio natalizio. L’apertura mercatino è fissata per venerdì 25 novembre alle ore 16, ma l’inaugurazione vera e propria sarà sabato 26 novembre ore 17.30 con l’accensione dell’albero e il Coro Gospel – Tutte le informazioni

ARCISATE – Sabato 26 e domenica 27 novembre torna “Magia di Natale ad Arcisate”, manifestazione con tanti appuntamenti promossa da Pro loco in collaborazione con l’assessorato alla Cultura ed il supporto delle associazioni locali e ricca di giochi, musica e bancarelle – Scopri i dettagli

CLIVIO – Sabato 26 e domenica 27 novembre l’associazione Ivantus e il Comune propongono due giorni di Festa di Natale al Palazzo Reale di Clivio con bancarelle e giochi per tutti i bambini – L’evento

VALGANNA – Il Natale in Valganna inizia con il mercatino a Ghirla di domenica 27 novembre, dalle 10 alle 18, con bancarelle di Natale in piazza ma anche tante occasioni di gioco e divertimento per i bambini – Scopri i dettagli

BUSTO ARSIZIO – Negli eventi di Natale di Busto Arsizio c’è tutto: luci, musica, arte, bambini e mercatini. Sabato l’inaugurazione degli eventi con l’accensione dell’albero e delle luci in centro. Tantissimi gli eventi organizzati dall’amministrazione insieme a commercianti e associazioni – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – È tutto pronto sul Ceresio per un Natale luccicante. Sabato 26 novembre l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Sangiorgio e l’accensione delle luminarie – Leggi qui

VARESE – L’oratorio di San Fermo organizza La Giornata della cioccolata con pranzo goloso dalle 12.30 e spettacolo de Il claun il Pimpa dalle 15.30. Un’occasione per rivivere la bellezza di stare insieme adulti, bambini e ragazzi – I dettagli

CASALZUIGNO – Sabato 26 e domenica 27 dicembre, dalle ore 10 alle 18 a Villa Dalla Porta Bozzolo si svolgerà la prima edizione di “Sotto l’albero. Mercatino, laboratori e sapori d’inverno”, con tanti produttori, hobisti e laboratori per grandi e piccini – Scopri tutto il programma

GALLIATE LOMBARDO – Il mercatino di Natale è a fumetti con l’iniziativa promossa dalla Pro Loco nella giornata di domenica, dalle ore 9.30 alle ore 18.00. Novanta hobbisti e mostre di libri e fumetti – La manifestazione

CAIRATE – Domenica 27 novembre nel giardino del Monastero di Cairate avrà luogo la seconda edizione del Mercatino di Natale, a favore dei progetti di Medici con l’Africa Cuamm Varese, con animazioni per bambini – L’iniziativa

SARONNO – Sabato 26 novembre alle ore 17 premiazione ed inaugurazione del concorso Ready to Send a Message presso la biblioteca comunale. In esposizione elaborati selezionati tra testi e illustrazioni. Ospiti speciali l’illustratore Francesco Pirini, il fumettista Lucio Ruvidotti, e il poeta Giacomo Ranco – Scopri di più

TRADATE – Esploriamo il sistema solare: un viaggio per piccoli astronauti a Tradate è l’evento di AstroNatura ospitato dall’Ecoplanetario del Parco Pineta domenica pomeriggio dalle ore 14.30, per bambini tra 6 e 10 anni – Come partecipare

STRESA – Giostre, luci e la grotta di Babbo Natale: “Il Natale di Stresa sarà il più magico del Lago Maggiore”. Sul Lago Maggiore si accende la magia del Natale. Tra le novità del 2022 lo Stresa Christmas Show, lo spettacolo di luci e luminarie che colorerà la facciata del Municipio – Scopri di più

SOMMA LOMBARDO – Al Centro ERT di Somma Lombardo arriva Babbo Natale, protagonista della giornata di domenica 27 novembre insieme ai clown del Dottor Sorriso e molte altre attrazioni – I dettagli

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Domenica pomeriggio il salone di Palazzo Estense diventa teatro per Bambino e famiglie con Pipuffa, una cantastorie proprio buffa. Lo spettacolo di e con Marina De Juli in scena per Generazione Giovani con ingresso gratuito – Lo spettacolo

VARESE – Per la serie “I sabati della meraviglia”, il26 novembre alle ore 11 la Libreria degli Asinelli invita bambini e famiglie per ascoltare e soprattutto ad ammirare “Le storie srotolate” di Roberta Cerini nella nuova sede di via Bagaini – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina alle 10.30 la Biblioteca propone “Riccioli d’oro”, con Cintia Colavita e Andrea Bassani per il primo appuntamento della ricca rassegna di teatro e letture animate in Sezione Ragazzi. La storia classica sarà accompagnata da canzoni, con musica dal vivo. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su Eventbrite – Qui tutte le info

VENEGONO INFERIORE: Venerdì 25 novembre alle ore 16.45 lettura del libro “Non crescere mai” di Roald Dahl per i tutti i bambini dai 6 anni. Una guida per (non) crescere che ricorda a tutti quanto sia importante rimanere indomabili, scatenati, ribelli e soprattutto giovani – La locandina

VENEGONO SUPERIORE – In occasione della Settimana Nazionale di Nati per Leggere, la biblioteca invita bimbi e genitori a una mattina di letture insieme, sabato 26 novembre, per scoprire insieme quanto è bello ascoltare e leggere storie! Previsti due turni: alle ore 10 bambini da 0 a 2 anni, e alle ore 10.45 bambini dai 3 ai 6 anni – L’Iniziativa

CASTIGLIONE OLONA – Sabato pomeriggio alle ore 16, la biblioteca ospiterà Betty Colombo per la presentazione con letture animate del suo libro “Vado via”, illustrato da Paloma Canonica. L’evento è gratuito e su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a biblioteca@comune.castiglione-olona.va.it – Il libro

ARSAGO SEPRIO – I volontari di Nati per leggere saranno in biblioteca sabato mattina per leggere tantissime storie ai Piccoli Lettori Forti: alle ore 10 per bambini da 12 a 36 mesi e alle ore 11.15 per bambini da 3 a 6 anni – Prenotazioni a questo link

LONATE POZZOLO – Riprendono in biblioteca gli incontri per i #piccolilettoriforti curati delle volontarie di Nati per Leggere per promuovere la lettura in famiglia già a partire dalla più tenera età. Appuntamento sabato alle ore 10 per i bimbi da 0 a 3 anni e alle ore 11 per i bimbi dai 3 ai 6 anni – Tutte le informazioni

ROVELLO PORRO – Sabato 26 novembre alle ore 10:00 l’incontro dedicato alla lettura ad alta voce “Letture piccine”. L’evento a partecipazione libera e gratuita si terrà presso la biblioteca comunale ed è pensato per bambini di 2-3 anni – Scopri di più

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. Primo appuntamento domani, sabato 8, con la Pimpa – Scopri l’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

VERGIATE – In occasione della SERR, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, sabato 26 novembre alle ore 10, la biblioteca propone il laboratorio per bambini da 4 a 8 anni “Tagliati per Baj”, a cura di Carmen Bucca. I partecipanti potranno portare, stoffe, fili, calze, bottoni e nastri di scarto. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria – A questo link

SAMARATE – Mattinata speciale sabato, dalle 10 alle 13 in biblioteca: c’è Game Time, per bambini e ragazzi dai 6 anni in su. Misteri, intrighi ed enigmi delle Escape Room, giochi strategici, di logica o di magia: la biblioteca mette a disposizione giochi da tavolo per tutti i gusti – La proposta

ARSAGO SEPRIO – Come nasce un dinosauro? Un pomeriggio di gioco e studio sabato al Museo Archeologico di Arsago Seprio attorno al grande libro della Paleontologia – L’iniziativa

SARONNO – Sabato 26 novembre laboratorio di manualità creativa con Fiorella Bianchi, per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. Primo turno 14:30 – 16, secondo turno 16:30 – 18. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria – Leggi qui

CUNARDO – A Cunardo laboratori creativi per decorare l’albero di Natale del paese. La Pro loco di Cunardo apre le iniziative legate al Natale con laboratori creativi che si terranno nei due fine settimana del 26 e 27 novembre e del 3 e 4 dicembre. Giovedì 8 dicembre un momento di festa organizzato dalla Pro loco per l’accensione dell’albero – Tutte le informazioni

SOLARO – Sabato 26 novembre l’evento “I colori dell’autunno”, un viaggio attraverso letture ed un simpatico laboratorio per scoprire insieme i colori di questa stagione. L’evento si terrà nella nuova sede della biblioteca in piazza Cadorna. Consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni – Leggi qui

LONATE POZZOLO – La Biblioteca propone una mattinata con I giochi di una volta, sabato 26 novembre dalle 10.30 in sala polivalente “Ulisse Bosisio” del monastero di S. Michele. Grandi e piccoli (dai 7 anni) potranno giocare insieme con lo yoyo, a campana, con le biglie, il cerchio e tantissimi altri giochi con cui si divertivano i nonni da piccoli. L’incontro è a cura di Giovanni Desperati, Sara Negri e Associazione anziani Ancescao – Tutte le info

ROVELLASCA – Sabato 26 novembre alle ore 15:00 l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Santa Maria Assunta – Scopri di più

ANGERA – Si intitola “Per fare un libro…ci vuole un libro” il laboratorio gratuito per bambini dai 7 ai 10 anni condotto da Paola Zarini in biblioteca sabato pomeriggio perché “guardare e immaginare è una cosa da imparare – Come prenotare

NATALE 2022 – “L’attesa è la vera magia”: raccontateci la vostra attesa del Natale

Un’iniziativa che Varesenews e il gruppo V2 Media, in collaborazione con TIGROS, lanciano ai lettori: scriviamo insieme la storia della nostra attesa del Natale – Scopri di più

ESCURSIONI

LUINO – Con Alfa a pulire il Lago Maggiore sabato mattina dalle ore 10 al Porto Nuovo, sul Lungolago per un nuovo appuntamento ecologico e di scoperta del territorio del ciclo “L’Acqua SiAmo noi” – Come partecipare

LAGO DI COMABBIO – I Comuni del Lago di Comabbio hanno organizzato una passeggiata sulla pista ciclopedonale domenica 27 novembre per condannare la violenza sulle donne. L’articolo

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura – L’articolo

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale – L’idea

MAMMA E PAPA’

GAVIRATE – Sabato mattina alle ore 11 l’autrice Elena Premoli sarà ospite della biblioteca di Gavirate per presentare il suo ultimo romanzo appena pubblicato da Piemme “Per tutti i giorni della tua vita” – Il libro

LONATE POZZOLO – Sabato mattina in biblioteca c’è il workshop sul Teatro Kamishibai, realizzato a cura di Chicco Colombo del Teatro dei Burattini di Varese, per conoscerlo e imparare ad utilizzare questo affascinante strumenti narrativo – L’iniziativa

VARESE – Doppia sessione, al mattino e nel pomeriggio domenica 27 in Libreria degli Asinelli per il Workshop intensivo di Teatro Kamishibai con Chicco Colombo, – Scopri di più

VARESE -MALNATE – Ripartono le iniziative gratuite del progetto Re-Start a sostegno della genitorialità, con incontri di gruppo e possibilità per le mamme e i papà di accedere a percorsi personalizzati – Scopri di più

CARNAGO – A partire da giovedì 10 novembre è in programma Genitori (im)perfetti e consapevoli, un ciclo di quattro incontri gratuiti rivolto a genitori di figli adolescenti e preadolescenti che vogliono migliorare la relazione con i propri figli. Tutte le informazioni

DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA – Aperto dal 24 novembre il bando per il Buono scuola 2022 per il contributo elargito da Regione Lombardia per le rette scolastiche di primarie o secondarie. Tutte le domande ammissibili saranno accolte, c’è tempo fino al 21 dicembre – A chi spetta e come presentare la domanda

