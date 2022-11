Eventi per bambini nel weekend del 4, 5 e 6 novembre tra Varese e provincia

Soleggiato ma fresco, questo primo fine settimana di novembre è anche il primo di pieno autunno, da vivere nei boschi o nelle piazze, tra feste all’aperto, escursioni e laboratori per divertirsi con i bambini.

In programma anche un gioco in notturna per bambini davvero coraggiosi sulla scia di Halloween e una brezza di spirito natalizio con Il Viaggio del Cuore. E nelle librerie c’è #ioleggoperché.

EVENTI

VARESE – Parte sabato 5 novembre dalla prefettura di Varese Il Viaggio del cuore di Babbo Natale promosso da CuoriEroi per raccogliere doni da portare ai bambini ricoverati in ospedale oppure ospiti di istituti. Ogni bambino potrà consegnare a Babbo natale in persona un gioco nuovo impacchettato da donare e partecipare alla festa con animazione a cura di supereroi e principesse di CuoriEroi, Truccabimbi e merenda per tutti a cura degli Alpini – L’articolo

LAVENO MOMBELLO – Tra sabato e domenica a Laveno Mombello c’è una Notte in biblioteca – Alla ricerca del forziere fantasma. Evento benefico promosso in collaborazione con Stringhe colorate Varese tra sabato 5 e domenica 6 novembre, per bambini tra 7 e 11 anni – Scopri i dettagli

VARESE – Domenica di giochi e divertimento a Varese con “Un sorriso per il Ponte!” L’appuntamento è ai Giardini Estensi domenica 6 novembre per la tredicesima edizione organizzata dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso per raccogliere fondi da destinare all’ospedale pediatrico –Tutto il programma

CARONNO VARESINO – Mercatino del baratto per i bambini ed esposizione di Lego, con tanto di concorso di costruzione a tema domenica per tutta la giornata negli spazi dell’oratorio – Scopri l’iniziativa

CASTELLO CABIAGLIO – Questa domenica c’è la Festa d’Autunno al mercato del Giusto InPerfetto, con castagne, vin brulé (solo per adulti) e testaroli da gustare tra i banchi di produttori bio e artigiani solidali. In programma tra vicoli e cortili anche danze, laboratori per bambini e il concerto di Banda Bomoi – L’evento

VARESE – Ultimi giorni per vedere Il Borducan di Varese trasformato in una piccola Hogwarts, fino a domenica 6 novembre –Tutte le informazioni

GAVIRATE – Arte e Cultura in Festa al Chiostro di Voltorre. Per l’intera giornata di domenica 6 novembre tante attività in programma e per i bambini dagli 8 anni possibilità di far parte della scacchiera vivente – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Sabato mattina alle 10.30 in Comune a Gazzada inaugurazione ufficiale della mostra “Viaggio tra le stelle e l’infinito” realizzata dai bambini delle scuole primaria e secondaria di Gazzada Schianno

GIOCHI E LABORATORI

BESOZZO – Sabato 5 novembre a partire dalle ore 10.00, prenderà il via una nuova iniziativa organizzata dal Comune di Besozzo: la Caccia al Tesoro in Biblioteca. Un invito a trascorrere un pomeriggio autunnale con una sfida che metterà alla prova i partecipanti su intuito, velocità e abilità– Tutte le informazioni

ISPRA – Domenica pomeriggio, in occasione del Festa Patronale all’oratorio San Giovanni Bosco c’è un laboratorio per costruire le Lanterne di San Martino. Alle 17.30 canti intorno al falò – Leggi qui

GAZZADA SCHIANNO – Book Tasting sabato alla biblioteca di Gazzada si “assaggiano” i nuovi libri per bambini e ragazzi. La presentazione dei nuovi acquisti per bambini e ragazzi (al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17, sarà accompagnata da un incontro con Laura Orsolini, che presenterà il suo ultimo romanzo “Il ladro gourmet” edito da De Agostini – L’iniziativa

VARESE – domenica pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 la Cooperativa di Biumo e Belforte (in Viale Belforte, 165) ospita il Workshop “All we need is voice” a cura di Solevoci con Valentina Principato (cantante) e Christian Tassi (pianista) per Generazione Giovani – La manifestazione

VARESE – Domenica 6 novembre ci sarà l’evento conclusivo della mostra “La civiltà delle palafitte – L’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 a.C.”, organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

CINEMA – Per i più piccoli arriva nelle sale cinematografiche “Lo schiaccianoci e il flauto magico”, cartone animato diretto da Georgi Gitis – Tutti i film in uscita

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno domenica c’è la presentazione del libro per bambini “Riccardin cuor di leoncin”. Il ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli, che collabora con l’Ospedale Del Ponte di Varese – Il libro

SALTRIO – Venerdì sera alle 20.30 la biblioteca propone ai bambini una speciale favola della buona notte “Il mostro peloso” con La Piccola Compagnia instabile – La Locandina

CISLAGO – Sabato mattina alle 10.30 in biblioteca per i bambini tra 5 e 10 anni c’è Un sacco di storie – Alla scoperta di Cristoforo Colombo, l’uomo che scoprì l’America… un po’ per caso – L’evento

CARDANO AL CAMPO – Torna sabato mattina in biblioteca l’appuntamento per bambini tra 3 e 10 anni Il posto delle storie – Un fiume di parole con letture animate a cura delle Volontarie della Biblioteca. Prenotazion i al numero 0331 266238 – L’iniziativa

SAMARATE – doppio appuntamento sabato mattina con i volontari di Nati per leggere Lombardia, in biblioteca con tante letture ad alta voce dedicate ai più piccoli. Alle ore 10 per bambini da 0 a 3 anni e alle ore 11 per bambini da 3 a 6 anni – Scopri di più

AZZATE – Secondo appuntamento della stagione in Sala Triacca domenica alle 16.30 con le Favole a merenda proposte da Pro Loco e Piccola Compagnia instabile. Per i bambini “Diverso da chi?” – I dettagli

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. Primo appuntamento domani, sabato 8, con la Pimpa – Scopri l’iniziativa

ESCURSIONI

MALNATE – Sabato 5 novembre tornano gli appuntamenti con “L’Acqua siamo Noi!”. Ritrovo alle ore 10 per una mattina da passare insieme, prendendosi cura del territorio con l’iniziativa PuliAmo il Parco Valle del Lanza. Tutte le informazioni

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura. L’articolo

LAVENO MOMBELLO – La bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi. L’articolo con i dettagli

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

LAGO MAGGIORE – Come organizzare una gita in battello sul Lago Maggiore tra castelli, giardini fioriti e atmosfere caratteristiche – I dettagli

MAMMA E PAPA’

VARESE – Si svolgerà sabato 5 novembre in Sala Montanariun incontro organizzato da Cittadinanza Attiva per presentare l’ospedale Del Ponte, con diversi specialisti che lavorano nel presidio di Giubiano – L’articolo

VARESE – “Il cortile” organizza un percorso per genitori separati articolato su Sei appuntamenti, il venerdì sera a partire dal 14 ottobre fino al 27 novembre, per affrontare i problemi e i temi relativi alla separazione e al divorzio. Partecipazione libera e gratuita – Leggi qui

