A Fagnano Olona il Natale è green con l’albero di Natale che produce energia

I commercianti di Fagnano Olona e l’amministrazione comunale propongono un Natale a impatto zero con un albero di Natale che produrrà energia elettrica. In occasione delle festività, infatti, l’Associazione Negozianti Fagnanesi in collaborazione con l’amministrazione Comunale ed alcune associazioni impegnate sul territorio organizzano la manifestazione “Natale con noi” con lo scopo di animare le vie di Fagnano.

Tutti i negozianti, si stanno impegnando per organizzare al meglio l’evento che si terrà nella giornata del 4 dicembre con un programma che coinvolgerà i cittadini per tutto il giorno.

Si partirà in mattinata, alle ore 10.30, si terrà una BabboRun non competitiva, che attraverserà tutto il paese, partendo dal posteggio delle scuole Rodari in Bergoro, passando poi per le vie della frazione Fornaci, arrivando nella centrale Piazza A.di Dio.

Saranno premiati il partecipante più piccolo, la persona più anziana e il gruppo più numeroso. La manifestazione continuerà con una serie di eventi per tutta la giornata, con molti intrattenimenti pensati soprattutto per i più piccoli. Tutti i negozi del centro resteranno aperti, non mancheranno bancarelle di hobbisti e associazioni, musica e intrattenimenti. Sarà presente Telethon. A partire dalle ore 12 saranno in funzione molteplici punti di ristoro con menù accattivanti.

La vera novità di quest’anno nella prima edizione di “Natale con noi” ideata da A.N.F., sarà l’albero green, interamente realizzato con materiali riciclabili ad impatto zero per l’ambiente.

L’idea è pensata, voluta e costruita da Ivano Santinon con la collaborazione di artigiani fagnanesi, Termoclima di Busacca, Pigni Gianni, CFG di Galli e il contributo comunale. L’albero avrà un’altezza di 11 metri, con un diametro alla base di 6 metri realizzato con pannelli fotovoltaici posizionati in corrispondenza della cima. In questo modo si azzereranno totalmente i costi energetici.

L’accensione dell’albero avverrà nel pomeriggio del 4 dicembre verso le ore 17.00 a completamento della manifestazione organizzata dall’associazione. Per tutti caldarroste, cioccolata, vin brule e tante altre sorprese