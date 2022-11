Festa in casa Robur et Fides: si celebrano i 120 anni della società

Quella di domenica prossima, 27 novembre, sarà una giornata di grande festa per una delle realtà sportive e sociali storicamente più importanti e frequentate della città di Varese, la Polisportiva Robur et Fides.

La società gialloblu compie infatti la bellezza di 120 anni e per il taglio della torta in una occasione così rilevante ha chiamato a raccolta tante vecchie glorie, gli imprenditori che hanno contribuito a scrivere una storia così ricca ma anche – e soprattutto – le famiglie e i giovani atleti ancora oggi coinvolti nel progetto nato come club di ginnastica e quindi divenuto punti di riferimento per diverse altre discipline sportive.

Sono migliaia i giovani che ogni settimana frequentano il centro di via Marzorati, cuore pulsante dell’attività roburina, con decine e decine di allenatori e istruttori a garantire attenzione e formazione. Certo, il nuoto e la pallacanestro ricoprono un ruolo speciale: le piscine sono considerate il “mare di Varese” e hanno permesso a generazioni di varesini di imparare a nuotare. Il basket è stato lo sport principale a livello di risultati e immaginario collettivo con tantissimi campioni passati dai colori gialloblu (la Robur ha all’attivo tre stagioni in Serie A) e poi passati anche dalla Nazionale o ai trionfi con la Pallacanestro Varese. Gli Ossola, Dodo Rusconi, i fratelli Rodà, la famiglia Gergati e ancora Veronesi, Mentasti, Colombo, Vescovi, Biganzoli e in tempi più recenti Passera e Martinoni sono tutti cresciuti in questo vivaio floridissimo.

Non si può, però, dimenticare la vasta attività portata avanti nel judo, nella ginnastica artistica o nelle attività legate alle palestre di fitness e di motoria, aperte ogni giorno con centinaia di utenti.

Vale la pena, in questa occasione, ricordare alcune pagine di storia roburina: tutto iniziò all’Oratorio San Vittore, nel cuore di Varese, grazie all’opera del professor Giuseppe Cajelli nel 1902. All’epoca erano le manifestazioni ginniche ad attrarre i giovani sportivi e così Cajelli – maestro ed educatore – cominciò a proporre queste attività sul tetto del porticato dell’edificio dell’oratorio. All’inizio degli anni Sessanta un’altra svolta: nella vecchia chiesa riadattata a piccola palestra vennero appesi i canestri oltre agli attrezzi per la ginnastica.

Nel frattempo in via Marzorati venne costruito quello che ancora oggi è conosciuto come Centro Robur: inaugurato nel ’75 entrò a pieno regime all’inizio degli anno Ottanta e nei decenni successivi è stato via via ammodernato e ampliato. Le piscine, per esempio, sono state approntate anche per le attività per disabili utilizzate da Acquamondo. Il futuro dello sport roburino nel frattempo è già stato ipotizzato: la società sarà coinvolta nel grande progetto di riqualificazione dell’area ex-Aermacchi nel quale sono previsti un impianto per il basket e una piscina da 50 metri. La gestione degli spazi sportivi sarà appannaggio della Robur et Fides. Un viatico eccezionale per i prossimi 120 anni del club oggi presieduto da Tommaso Trombetta.

LA GIORNATA DI FESTA

Domenica 27 quindi è prevista una giornata di festeggiamenti che si aprirà alle 10 con la Santa Messa nella basilica di San Vittore con la partecipazione di atleti, allenatori, dirigenti ed ex atleti.

Alle 11,15 (palestra dell’oratorio San Vittore in via San Francesco) prenderà il via la tavola rotonda “120 anni per il futuro” condotta da Roberto Pacchetti, ex coach della Robur et Fides e oggi condirettore della TGR Rai. Sarà quindi presentato il libro “Varese Robur et Fides: una storia da non dimenticare” curato dal dottor Giulio Corgatelli; previsti anche un intervento di don Alessio Albertini, assistente spirituale nazionale del CSI e le testimonianze di spirito roburino.

Dalle 13,15 è previsto il pranzo a buffet all’istituto alberghiero “De Filippi” in via Brambilla mentre a seguire – dalle 14,45 alle 17 – la polisportiva scende in campo con i suoi bambini, gli atleti di oggi e quelli di ieri, impegnati in una serie di dimostrazioni, esibizioni e staffette negli spazi del Centro Robur di via Marzorati. Nell’occasione ci sarà anche una esposizione con fotografie, coppe, cimeli vari e articoli di giornale dedicati alla società dalla fondazione in avanti.