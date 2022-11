Festa continua al palaghiaccio di Varese: tutto esaurito per l’inaugurazione

Prima l’esordio dei Mastini in campionato con 800 persone sugli spalti, poi la ripresa regolare e completa delle attività di pattinaggio artistico, hockey, sledge e curling sulla pista tirata a lucido, quindi addirittura la visita ufficiale del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ma i festeggiamenti per la riapertura del palaghiaccio di Varese non sono ancora terminati: domenica 20 novembre infatti andrà in scena quella che è considerata l’inaugurazione ufficiale con una grande festa che coinvolgerà le diverse associazioni.

A partire dalle 18 andrà in scena uno spettacolo sul ghiaccio i cui contorni sono ancora top secret; quel che è certo è che sugli spalti ci saranno poco più di mille persone che rappresentano il “tutto esaurito” nella circostanza. Le adesioni raccolte nei giorni scorsi hanno avuto un grande successo e tutti i posti disponibili sono stati prenotati in pochissime ore per assistere allo show: «Un momento di festa e di allegria rivolto a tutta la cittadinanza nel quale saranno protagoniste le società che rendono viva ogni giorno la Acinque Ice Arena» spiegano gli organizzatori a due giorni dall’evento.

Tra gli ospiti ci saranno il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente di Acinque Marco Canzi e altre autorità ma, come detto, la gran parte dell’evento sarà dedicata agli sport del ghiaccio. Due le raccomandazioni: la prima è quella di essere puntuali, con l’ingresso all’arena che sarà possibile a partire dalle 17,30 e l’avvio del Grand Opening è fissato per le ore 18; la seconda (per chi di solito non frequenta l’impianto) è quella di tener conto della temperatura interna del palaghiaccio che si aggira intorno ai 10° C e vestirsi di conseguenza.

Un ultimo “appello” riguarda chi si è iscritto ma per varie ragioni non potrà essere presente. Queste persone sono caldamente invitate ad avvisare l’organizzazione (scrivendo una e-mail all’indirizzo conferma@acinqueicearena.com) in modo che i posti liberi possano essere assegnati ad altri spettatori.