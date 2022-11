Festa d’Autunno al mercato del Giusto InPerfetto di Castello Cabiaglio

Castagne, vin brulé e testaroli da gustare tra i banchi di produttori bio e artigiani solidali domenica 6 novembre. In programma anche danze, laboratori e il concerto di Banda Bomoi

Vin brulé e caldarroste ma anche musica, danze e laboratori per grandi e piccini domenica 6 novembre tra vicoli e cortili di Castello Cabiaglio per una nuova edizione del mercato bio e solidale del Giusto Inperfetto.

Per tutta la giornata, oltre ai banchi di hobbisti, artigiani e produttori bio e locali “dove l’imperfezione può diventare qualità”, si alterneranno momenti di confronto, aggregazione e divertimento per tutta la comunità, a cominciare dal laboratorio di danza senza età “Semi di danza”, in mattinata alle ore 11.

E dopo un pranzo speciale con “I testaroli di ThePastaPietro”, piatto tradizionale di Pontremoli, il pomeriggio offre ai bambini il laboratorio “Arte in seme” e agli adulti il laboratorio di permacultura “Free the kidz”: entrambi alle 14.30, entrambi a cura di Matrioska Aps (per info 340 2571852).

Infine alle ore 16, in sala polivalente, per tutti il concerto con le musiche e i ritmi di Banda Bomoi, e tutte le vibrazioni di brani ItaloCongoMalinkè.