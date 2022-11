Festa a Luvinate in occasione della Serr con i SupeRRReroi del riciclo

In occasione della Serr, Settimana europea per il riciclo e riuso, la scuola primaria Pedotti di Luvinate (IC Campo dei Fiori) fa festa con l’evento “Sos rifiuti – SupeRRReroi del riciclo” nella mattinata di sabato 26 novembre dalle ore 10 alle 13.

I bambini saranno i SupeRRReroi di questa giornata, proprio così, con tre R a sottolineare i pilastri della giornata per limitare i danni causati dal costante aumento di rifiuti: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.

Durante l’evento saranno a disposizione di grandi e piccini oltre 10 stand di gioco e creazione per le attività di laboratorio, e in più il focus su #iononrischio con la protezione civile e inaugurazione della colonnina elettrica per auto del Comune.

Dopo il successo dell’anno scorso, la Scuola Primaria, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Associazione genitori, ripropone una “festa laboratorio” in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Creatività nel realizzare giochi ed oggetti con materiale di recupero, rigenerazione di PC malfunzionanti i cui componenti saranno utilizzati per nuovi dispositivi, possibilità di portare la propria bicicletta dove un abile genitore farà da meccanico nella sua Ciclofficina e ancora tante sorprese.

Ospiti d’onore dieci volontari della Protezione Civile che intratterranno i ragazzi per informarli sui rischi che interessano il territorio e sulle buone pratiche da adottare in caso di alluvione. Questa iniziativa rientra nel progetto nazionale Io non rischio.

Altra novità sarà l’avvio insieme ai bambini della prima colonnina per la ricarica elettrica di auto voluta dal Comune. Alcuni volontari illustreranno il funzionamento del sistema, con giochi interattivi e didattici sul risparmio energetico e sull’utilizzo consapevole dell’energia. Iniziativa molto sentita dagli alunni della Primaria in quanto impegnati da anni nella riduzione dell’impronta carbonica.

Una giornata all’insegna della fantasia, della condivisione e della sostenibilità ambientale.

Anche per il pranzo, organizzato dall’Associazione genitori, saranno utilizzate stoviglie biodegradabili