Fiabe all’opera, sette pomeriggi musicali. Primo appuntamento ad Azzate

Sono organizzata dal Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese. Primo concerto sabato 3 dicembre in Sala Triacca

La Società cooperativa “Musica per Varese” e il comune di Varese, presentano la nuova rassegna “Fiabe all’Opera” organizzata dal Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese in collaborazione con Pro Loco di Azzate, il Comune di Brusimpiano e Associazione Culturale Piambello.

La rassegna “Fiabe all’Opera” prevede sette date in cui verranno presentate tre diverse letture animate dall’attrice Liliana Maffei. A fare da cornice musicale, gli allievi del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” e del Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi” di Induno Olona, che si esibiranno suonando e accompagnando dal vivo le letture nelle varie repliche.

Il primo appuntamento è per il 3 dicembre 2022 presso la sala “Giuseppe Triacca” in via A. Volta 26 ad Azzate alle ore 16.00, seguirà la replica il giorno seguente 4 dicembre alle ore 17.30 presso Auditorium “Paolo Conti” del Civico Liceo Musicale di Varese. La prima lettura intitolata “Il signore del caffè” è tratta dal libro omonimo scritto da tre autori Varesini e docenti del Civico Liceo Musicale. La lettura narra la vicenda della nascita di un opera musicale composta da Johann Sebastian Bach. Durante l’esposizione si esibiranno al pianoforte alcuni allievi e il coro di voci bianche accompagnato dal maestro Elena Altemani e diretto dal maestro Angela Ballerio del Civico Liceo Musicale di Varese.

Il secondo appuntamento è con “Il flauto magico” di Wolfang Amadeus Mozart, per questa seconda favola sono previste tre le repliche: domenica 22 gennaio 2023 alle 17.00 presso il Civico Liceo Musicale di Varese, domenica 29 gennaio presso sala “Giuseppe Triacca” di Azzate e domenica 7 maggio presso la sede della S.O.M.S in Viale della Repubblica a Brusimpiano. Il testo rielaborato dal maestro Anna Castellazzi e dall’attrice Liliana Maffei sarà accompagnato da musiche eseguite dagli allievi delle classi di pianoforte, violino, flauto, corno, clarinetto, violoncello.

Per finire “I musicanti di Brema” sabato 15 aprile alle ore 17.00 presso il Civico Liceo Musicale e domenica 16 aprile presso la sala “Giuseppe Triacca” di Azzate. Testo rielaborato dal M° Anna Castellazzi e dall’attrice Liliana Maffei ed esecuzione musicale eseguita dagli allievi delle classi di pianoforte arpa, violino, flauto, clarinetto e percussioni.