Una firma per salvare la Cascina dei Poveri, banchetto domenica in centro a Busto Arsizio

Per avere qualche speranza di salvare la Cascina dei poveri di Busto Arsizio tramite il Fai serve uno sforzo più grande ma il Comitato Pro Cascina dei Poveri, creato dal professor Tito Olivato, non si dà per vinto e annuncia che manca poco per raggiungere almeno la 41esima posizione e tra qualche giorno ci sarà un altro aggiornamento voti: «Dovremmo fare un balzo in avanti ma serve ancora l’aiuto di tutti» – commenta. Sono già oltre duemila le firme raccolte ad oggi.

Per questo domenica 6 novembre ci sarà una raccolta voti in via Milano, nel bel mezzo del passeggio dei bustocchi per invitarli a porre la propria firma.

La novità invece è che lunedì e martedì le prime scolaresche della primaria faranno visita alla Cascina, all’oratorio di San Bernardino e all’edificio che conteneva le scuole elementari della Cascina dei Poveri. Un centinaio tra scolari e scolare del plesso Beata Giuliana Puricelli (che proprio tra le mura della cascina avrebbe emesso i primi vagiti, ndr) visiterà l’edificio che un tempo ospitò la scuola dei bambini che vivevano nella casicna, con tanto di insegnanti e (forse) preside.