Firmata la delibera per il tavolo tecnico che definirà il futuro ospedale di Cuasso al Monte

A un mese dall’annuncio, il direttore generale dell’Asst Sette Laghi ha firmato la delibera per la costituzione di un gruppo di lavoro per definire i piani di lavoro in modo integrato.

Il padiglione centrale del presidio diventerà un centro di cura e ricerca sulla riabilitazione pneumologica. Avrà valenza regionale e sarà realizzato con i 24 milioni di euro stanziati dallo Stato all’interno del PNRR. Ci saranno 82 letti di degenza mentre l’attività di ricerca sarà svolta nel conventino che dovrà essere ugualmente sistemato.

I fondi saranno così distribuiti: 7,3 milioni di euro per opere edili, 1,5 di interventi strutturali e 5,5 milioni per gli impianti. Altri 9 milioni di euro serviranno a pagare spese tecniche, progettazione, collaudi, arredi e attrezzature, allacciamenti, rilievi e accertamenti.

Il padiglione di Medicina, invece, diventerà uno dei due ospedali di comunità aziendali, con 20 letti a gestione soprattutto infermieristica, studi medici, ambulatori specialistici servizi amministrativi. La realizzazione di questa struttura, che avverrà dove erano stati ricavati i letti di convalescenza nel periodo Covid per chi era ancora positivo, sarà finanziata con 3,7 milioni di euro sempre con i fondi del PNRR di cui 2,7 per i lavori in appalto.

Saranno invitati a sedersi al tavolo interistituzionale:

un componente della Direzione Strategica dell’ASST dei Sette Laghi –

1 Rappresentante individuato dall’Università degli Studi dell’Insubria –

1 Rappresentante del Comitato per l’Ospedale di Cuasso al Monte –

1 Rappresentante del Comune di Cuasso al Monte –

1 Rappresentante della Comunità Montana del Piambello –

il Direttore della S.C. Distretto Arcisate –

il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

Il tavolo servirà soprattutto a velocizzare i processi di definizione e progettazione dei progetti così da sottoporli agli state Holder.