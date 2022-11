Fondazione Cariplo premia tre start up green varesine nel “Progetto ECO: economia di comunità”

Stamane si è svolto, presso la sede di Cariplo Factory a Milano, l’Investor Day di Get it! per «Progetto ECO: Economia di Comunità», il programma promosso da Fondazione Cariplo, che si pone l’obiettivo di rilanciare l’occupazione green, aumentare la capacità di attrarre investimenti legati alla sostenibilità e rafforzare le reti territoriali. Per raggiungere tali obiettivi, Fondazione Cariplo ha lanciato a inizio 2021 una “Call for ideas”, nel cui ambito sono stati selezionati 3 macro progetti imprenditoriali e territoriali: P.O.S.T.I: Pane, Orti. Sartoria, Trasformazione, Inclusione” (capofila il Comune di Mantova), “Lecco ECO Platform” (capofila il Comune di Lecco) e “VALORI VERDI” (capofila il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate).

Con un budget a disposizione di più di 1 milione di euro, Fondazione Cariplo ha assegnato un importante servizio di accompagnamento che ha previsto attività di tutoraggio e di capacity building per i territori e percorsi di empowerment imprenditoriale dedicate alle start-up locali. Delle 6 migliori start-up green e di comunità accelerate da Get it!, 3 sono varesine: API Varese Cooperativa Agricola in via di costituzione con l’obiettivo di sostenere gli apicoltori, su iniziativa dell’Associazione dei Produttori Apistici della Provincia di Varese, Astronatura, si occupa dal 2015 di didattica ambientale e astronomica, ha sviluppato i LibroGame Live (LGL), applicativo per la fruizione immersiva delle aree protette e dei comuni e Archeologistics operante da oltre 10 anni in ambito culturale, intende contribuire alla valorizzazione della Valle Olona tramite esperienze a piedi, in e-bike e all’apertura di piccoli attrattori culturali.

Davanti a una platea di investitori e stakeholders, hanno presentato i propri progetti innovativi e sostenibili e al termine della pitch session, sono state annunciate le 2 “Best Start-up For Impact”: si tratta di Sapori di Libertà di Mantova e Archeologistics di Varese, che beneficeranno di un investimento in equity da parte della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, del valore di €100.000 ciascuno, erogati in una logica di impact investing.

«È un grande risultato che premia tutto il territorio – dice Gabriele Pozzi, Direttore del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate – il riconoscimento dell’impegno profuso da ogni soggetto coinvolto nell’iniziativa avviata un anno fa. Questo evento non è un punto d’arrivo, ma sicuramente uno stimolo a consolidare la rete costruita all’interno di Valori Verdi» secondo Stefania Mazzaracca di Istituto Oikos, manager della sostenibilità formata nell’ambito di ECO: “l’obiettivo che ci stiamo ponendo è quello di riattivare e valorizzare il territorio, innescando un rilancio occupazionale green e di comunità”.

Elisa Del Galdo di Archeologistics commenta: «è stata una giornata ricca di soddisfazioni per il nostro territorio e arriva dopo un percorso che ci ha portato a costruire una rete con le altre iniziative che sicuramente continueremo ad implementare. Ora inizia la vera sfida: valorizzare la Valle Olona e i suoi luoghi della cultura, anche quelli meno noti e frequentati!».