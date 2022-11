Fontana: “Io in campo coi valori del centrodestra. La data delle elezioni? Vedremo cosa decide il Governo”

«L’ufficializzazione della mia candidatura era nei fatti e non posso che essere contento di poter proseguire la nostra attività e guardare all’impegno che ci attende all’interno dei valori del centrodestra».

All’indomani dell’ufficializzazione dei partiti di centrodestra, che fa del leghista Attilio Fontana il candidato in corsa alle prossime elezioni regionali del 2023, il Presidente commenta la decisione a margine dell’intervento all’incontro di apertura del festival del giornalismo digitale “Glocal Festival” a Varese.

Presidente il quadro elettorale si va componendo con molte difficoltà. Attualmente l’unica sfidante in campo è la sua ex vicepresidente Letizia Moratti che fino a poco fa lavorava al suo fianco. Come mai?

Io sono convinto che la democrazia consenta di fare qualunque tipo di scelta. Posso dire che io credo fermamente in determinati valori, che sono quelli del centrodestra, e sulla base di questi proseguo il mio impegno. Se qualcuno pensa di avere delle idee diverse prosegua pure per la sua strada.

Oggi anche l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha comunicato la sua indisponibilità a candidarsi con il centrosinistra, come guarda a quello che avviene in quel campo?

Io non mi permetto mai di giudicare quello che succede negli altri partiti, contrariamente a quello che fanno con il mio e con la mia coalizione. Sono sicuro che troveranno una sintesi e vedremo cosa accadrà.

Presidente quando si voterà? Se fosse confermata la nuova disposizione regionale sarà lei a decidere

Su questo il centrosinistra ha cercato di creare una polemica infondata gridando al fatto che con le nuove disposizioni sarei io a decidere la data del voto. Questi signori dimenticano che questa legge esiste in tutte le altre regioni e che comunque si tratta di una scelta che si muove all’interno di un range temporale ben preciso. Ciò detto io credo che legge o non legge sarà lo stato a decidere perché possono essere prese decisioni diverse. Se verrà deciso di fare un election day insieme agli altri appuntamenti elettorali lo faremo, altrimenti vedremo che altre scelte verranno fatte.

Cosa succede adesso per lei, parte la campagna elettorale?

Noi continuiamo la nostra attività amministrativa, io ho già detto che la campagna elettorale sarà sui fatti. Sarà sui modelli di futuro che intendiamo proporre e stiamo già girando la regione per spiegare la nostra strategia. Il 28 novembre saremo ad un appuntamento importante all’Hangar Bicocca, stiamo organizzando un grande evento al quale abbiamo invitato le principali personalità dell’economia, della finanza, dell’imprenditoria, dell’università e del campo della solidarietà per ascoltare anche i loro punti di vista, quali sono i loro suggerimenti e le loro proposte.