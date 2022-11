Fontana risponde al sindaco Airoldi sulla “questione Trenord”

E’ arrivata un paio di giorni fa la risposta del Presidente della Regione, Attilio Fontana, alla lettera inviata dal Sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, in merito alla soppressione della tratta Malpensa, Saronno, Stazione Centrale e all’Ospedale.

«Ringrazio il Presidente Fontana – afferma il sindaco Augusto Airoldi – per l’attenzione che ha dimostrato a Saronno con la sua risposta: rispetto al silenzio dell’ex assessore al welfare dimostra la sensibilità ai sindaci dell’ex presidente di ANCI Lombardia. Trovo positivo l’impegno a trovare soluzioni per salvare il collegamento Malpensa – Saronno – Milano Centrale, un collegamento che, ovviamente, dovrà continuare ad essere rapido e diretto. Sono certo che continueremo a relazionarci come Comune con la Regione per verificarne la effettiva realizzazione e per contribuire a renderla utile ai saronnesi e ai 200.000 cittadini che si muovono utilizzando la Stazione di Saronno», fa sapere il sindaco.

«Spero quanto prima di riuscire a parlarne di persona con Fontana al quale rinnovo la richiesta di un incontro in questo mese. Sarà necessario approfondire alcuni aspetti tecnici della sua proposta. Tra questi l’accesso all’affollato Nodo di Milano (Milano Porta Garibaldi, Bivio Mirabello e Milano Centrale), con quale itinerario, con quale chilometraggio, con quale frequenza, con quale arco di servizio nei giorni feriali e festivi il servizio di cui parla Fontana si svolgerà; Con il Presidente voglio anche condividere tutti i dati che fotografano la situazione dell’ospedale: situazione che non io, ma i medici di Busto Arsizio chiamati a supplire alla carenza di colleghi all’ospedale di Saronno hanno definito in pieno declino e forse non più recuperabile», conclude il primo cittadino di Saronno Augusto Airoldi.

LA LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ATTILIO FONTANA