Fontana riunisce i big a Milano: “Per il futuro di una Lombardia della conoscenza, del saper fare e delle opportunità”

Impresa, associazioni di categoria, public utility, università e ricerca, politica e istituzioni. Il parterre riunito da Regione Lombardia al polo espositivo dell’hangar Bicocca di Milano per l’evento Lombardia 2030 è di quelli di primo piano in tutti i settori della società.

Obiettivo: disegnare le traiettorie di sviluppo della regione per gli anni a venire, in un momento in cui la Lombardia si appresta a confermare o cambiare casacca politica.

Un’intera giornata di riflessione sul futuro della regione, dalla sua mobilità, ai servizi all’innovazione e allo sviluppo imprenditoriale, voluta e lanciata dalle parole del Presidente Lombardo Attilio Fontana. (GUARDA IL PROGRAMMA)

«La mia idea di Lombardia è quella di una terra aperta, alle novità, ai cambiamenti e alle sfide – ha spiegato aprendo la kermesse -. Una Lombardia costruita dalle persone e per le persone. La Lombardia è forte perché è forte il suo tessuto sociale, le associazioni, le onlus e i soggetti culturali che la rendono viva».

Il programma della giornata è vastissimo ed è il punto di arrivo di un lavoro più ampio fatto di confronto e tavoli tematici.

La diretta di Lombardia 2030



Le parole di Fontana

«Vogliamo costruire un tavolo permanente per pensare al futuro della Lombardia – ha spiegato Fontana -. A me il compito di indicare una rotta: Lombardia terra della conoscenza, del saper fare e delle opportunità perché nessuno deve rimanere indietro. Abbiamo reagito nei momenti più difficili e ne siamo usciti più forti. Affrontiamo il presente con lo sguardo rivolto al futuro. Non bisogna avere paura del cambiamento. A ciascuno chiediamo il proprio contributo senza pregiudizi. Non rimpiangiamo nulla del passato perché guardiamo avanti».

È un vero percorso programmatico quello lanciato dal leghista, già designato per partecipare alla prossima sfida elettorale. «Terremo conto di tutti i territori e prendo ad esempio il progetto Fili che lavorerà alla rigenerazione ma anche alla mobilità dolce con una ciclabile da Milano a Malpensa. La rete ferroviaria malgrado due miliardi spesi ha bisogno di investimenti per collegare ogni capoluogo a Milano in massimo un’ora. Una Smartland che affronta le sfide del futuro con innovazione».

Autonomia, mobilità, sanità, servizi, innovazione, cura per il sociale. Fontana ha indicato punto per punto le linee guida di questo percorso: «Semplificare significa vedere i cittadini come persone oneste. Troppe regole confliggono con le esigenze di trasparenza e velocità. Abbiamo bisogno di autonomia per rendere più efficienti i servizi. Vogliamo essere un player internazionale e le prossime elezioni del 2026 sono un’occasione di riposizionamento. Dobbiamo occuparci dell’ambiente e per questo abbiamo sottoscritto un manifesto per l’energia. Servono risposte immediate per le difficoltà delle imprese. Per programmare dovremo saper leggere sempre meglio i dati per decidere. La mia è una Lombardia aperta costruita dalle persone e per le persone. È forte perché lo è il suo tessuto sociale. Siamo convinti della bontà della sussidiarietà con una relazione tra pubblico e privato. I sindaci sono una istituzione vicina ai cittadini e devono saper guardare oltre. La Lombardia del futuro si potrà fare mettendo al centro la parola Noi tutto insieme».