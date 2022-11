“Sono stato fortunato a conoscerlo”: Giovanni Daverio ricorda l’amico Bobo

«Sono stato fortunato a conoscerlo». Giovanni Daverio, conosciuto come Johnny, fatica a commentare la morte di Roberto Maroni.

Amici sin dalla fine del liceo, condividevano la passione per la musica ma anche una parte del percorso professionale.

Vocalist del Distretto 51 in cui Bobo suonava l’Hammond, Giovanni, detto Johnny, venne chiamato a Roma dal Ministro del Welfare Maroni per occuparsi di Welfare, impegno che poi continuò anche in Regione Lombardia quando Maroni divenne Presidente lasciando l’incarico di direttore generale dell’Asl di Varese: « Era un esempio di serietà e competenza. Aveva sempre il controllo della situazione e si poneva in ascolto di chiunque con grande rispetto: non solo verso gli amici, ma anche con chi non conosceva, senza distinguere se fosse una persona nota o meno».

«In questo momento provo solo una grande tristezza ma anche profonda gratitudine per averlo incontrato»