Francesca Milano di Chora Media e il giornalista Simone Pieranni spiegano come un’idea diventi un podcast

Ascoltare ciò che si vuole, quando si vuole. Storie recenti o lontane, frivole o impegnate. Sempre più sentiamo parlare di “podcast”, un modello di narrazione dove non servono le immagini ma bastano suoni, rumori e una voce che accompagna in una nuova esplorazione.

Chora Media, nata due anni fa, è una “company” che offre una vasta gamma di narrative autentiche, attraverso un’unione non convenzionale di formati.

Come una storia diventa podcast? Quali obiettivi deve perseguire? In che modo va costruita? Quali caratteristiche la rendono ascoltabile?

Sabato 12 novembre alle ore 9.00, Glocal22 propone l’incontro “Il podcast per l’approfondimento giornalistico” con Francesca Milano e Simone Pieranni.

Sarà Francesca Milano, “head of Chora Live” a raccontare come nasce l’idea per un podcast, come lo si struttura, come lo si rende un appuntamento da seguire. Giornalieri, settimanali, mensili: spiegherà la filosofia di Chora Media e la scelta di scommettere su un’idea, una voce, un viaggio all’interno di un racconto.

Spetterà, invece , a Simone Pieranni, giornalista, raccontare come le sue passioni e gli interessi ritrovino senso e logica all’interno delle serie di cui è autore come “Altri Orienti”, il suo podcast weekly, piuttosto che il prodotto “usa e getta” di approfondimento “Taiwan perchè” realizzato durante la visita della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi e la tensione internazionale che ne seguita attorno all’isola che la Cina rivendica per sè.

In Sala Campiotti, nella sede della Camera di Commercio in piazzante Grappa a Varese, per due ore Francesca Milano e Simone Pieranni daranno strumenti, indicazioni e consigli su un format narrativo molto flessibile, fruibile facilmente e di alto valore. Attraverso la conduzione della giornalista di Varesenews Alessandra Toni verrà esplorato un modo di fare comunicazione di grande interesse ma che richiede tecnica, capacità e buone idee.

