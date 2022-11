Fuga di gas nocivo da un’azienda chimica, trenta intossicati a Gravellona Toce

Sono circa una trentina di persone le persone rimaste intossicate da una fuga di sostanze chimiche a Gravellona Toce, tre delle quali sono state ricoverate in ospedale. La dinamica di quanto accaduto è ancora in via di ricostruzione ma da una prima ipotesi sembrerebbe essere stata causata da una miscelazione tra sodio bisolfito con un altro acido. Per un errore la reazione scatenata ha provocato un gas nocivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, polizia vigili del fuoco e 118 oltre ai tecnici dello Spresal. Oltre ai 3 ricoverati almeno 23 persone sono state sottoposte ad accertamenti.