Furti a raffica fra auto e supermercati: in tribunale il “romanzo criminale” di una 27enne

Un solo nome che riempie lo “statino“ – foglio intero messo fuori dall’aula di giustizia al pianterreno del tribunale di Varese dove compare nome e cognome dell’imputato, la data in cui il pubblico ministero viene a conoscenza del reato (registro generale notizie di reato a modello 21, “persona nota”) e il registro generale del tribunale – : giudice monocratico, udienze “filtro“ dove compaiono le parti e si va al dibattimento velocemente, ma nelle udienze successive.

Infatti anche questa giovane imputata, senza fissa dimora, ora in carcere “per altre causa”, 27 anni e originaria del Comasco dovrà comparire davanti al giudice per una sfilza di contestazioni contenute in altrettanti capi di imputazione vale a dire episodi che secondo l’accusa integrano un reato.

Eccoli.

Occhiali e “laptop“ trovati e arraffati dopo aver ruspato in una machina parcheggiata a Venegono Inferiore il 20 gennaio 2021: 1.000 euro di valore la refurtiva. Ad aprile sempre a Venengono Inferiore, via altri 260 euro di prodotti sottratti da un supermercato, poi ancora il tentato furto in un’azienda do Tradate, e, ancora all’Esselunga di Varese altri 250 euro di materiali informatici il 19 maggio 2021. 15 euro rubati all’ospedale di Varese dalla borsetta di una dipendente il primo di luglio 2021.

Poi il tentato furto sempre a Vengono Inferiore per aver rovistato nell’auto il 6 luglio 2021 senza però essere riuscita a trovare nulla per via dell’intervento del proprietario che ha chiamato la polizia. In un caso viene contestato il porto di un Opinel, coltello con manico di legno e lama di 8 centimetri. Tutti questi fatti sono finiti in un’unico procedimento che li vedrà riuniti al dibattimento sempre dinanzi al giudice monocratico di Varese il 7 febbraio 2023.

Una sorta di “romanzo criminale” che dovrà venire provato dal momento che l’imputata è da chiamarsi innocente fino al terzo gradi di giudizio.