Futura, un altro passo avanti: battuta 3-1 Offanengo

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Futura Busto Arsizio che, dopo il KO di Montichiari con Brescia, si è riscattata battendo l’una dopo l’altra Sassuolo (mercoledì, al tie-break) e Offanengo, domenica in trasferta per 3-1.

Successo non semplice quello ottenuto in terra cremonese davanti al caldo pubblico del PalaCoim: le Cocche hanno dovuto sudare nel primo set vinto con il minimo scarto (23-25), hanno concesso il terzo parziale dopo l’infortunio di Arciprete ma sono state brave a chiudere i conti in quattro frazioni portando a casa l’intera posta in palio.

Notevole l’equilibrio iniziale con Busto che ha provato il break in vista del traguardo ma che è tornata a -1 prima del timeout di Amadio che ha portato alla sfuriata di Member-Meneh autrice dei punti decisivi. Il secondo set delle biancorosse è stato l’unico senza particolari patemi d’animo (20-25) ma la brutta ricaduta che ha costretto in panchina Arciprete – al suo posto Fiorio, autrice del punto finale – ha causato uno sbandamento bustocco nel set successivo. Offanengo ha quindi accorciato le distanze con Bartesaghi e Cattaneo sugli scudi (25-19). Nel quarto set però, dopo lungo equilibrio (15-15) è arrivato il break di 4-0 per la squadra di Amadio che ha chiuso 21-25.

Importante, nel complesso, il lavoro a muro della Futura che ha conquistato 13 punti con questo fondamentale (contro i 4 della Chromavis) grazie soprattutto a Botezat eletta MVP della partita. In attacco solito contributo di Member-Meneh, top scorer a quota 21 davanti a Zanette con 17.

Quella di Offanengo è infine la quarta vittoria in cinque gare per la compagine di Amadio, ora seconda – a pari merito con Sassuolo – con 11 punti nel Girone A comandato da Brescia (13). Domenica 20 nuova trasferta sul campo della Picco Lecco, squadra che cerca di lasciare la parte bassa della classifica.