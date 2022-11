Futura Volley in serata di grazia: Olbia battuta 3-0

Il big-match del turno infrasettimanale del Girone A di Serie A2 di pallavolo femminile ha avuto ben poca storia per merito di una Futura Volley Giovani scatenata. La squadra di Busto Arsizio ha dominato il confronto con l’Hermea Olbia (3-0) consolidando così il secondo posto in classifica alle spalle di Brescia.

Mai in discussione il match contro le sarde: davanti al bel pubblico del PalaBorsani le Cocche hanno accorciato il più possibile i tempi (poco più di un’ora di gioco) chiudendo a 15 e 17 i primi due parziali e vincendo 25-18 anche il terzo set, fino a oggi quello più problematico per la formazione di Daris Amadio.

Efficaci in battuta e attente in ricezione, le biancorosse hanno avuto una Zanette implacabile (22 punti) ben affiancata da Tonello e una percentuale offensiva vicina al 50%. Ottimo anche il lavoro a muro (9-2 per Busto in questo fondamentale) per una serata da incorniciare. A Olbia non sono serviti i tentativi di coach Guadalupi che ha provato a mescolare i sestetti per cercare di rientrare; nessuna giocatrice ospite è andata in doppia cifra (Schirò 8).

La Futura però ha poco tempo per rifiatare: domenica 27 altra sfida d’alta quota questa volta in trasferta: Busto fa visita all’Itas Trentino che tallona Botezat e compagne a due soli punti di distanza in classifica. Le prove di maturità non finiscono mai.