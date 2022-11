I gadget aziendali più utili e funzionali da regalare sotto le feste

Le festività natalizie sono alle porte e si avvicina il tempo di fare regali per aziende e associazioni che devono mobilitarsi per il classico pensiero di fine anno a dipendenti, fornitori e clienti. Quale gadget si può regalare nel periodo natalizio che può essere utile e utilizzabile anche nel corso dell’anno?

I regali aziendali negli ultimi anni stanno profondamente cambiando. Le aziende devono impegnarsi a scegliere un gadget che sia realmente utile e che non prenda polvere in fondo ad un mobile o un armadio.

Perché? I motivi sono tanti. Oggi si parla sempre più spesso di welfare aziendale che corrisponde al benessere del dipendente sia in ambito lavorativo che al di fuori. Un regalo fatto col cuore e soprattutto utile nella vita reale è molto gradito dal dipendente, che a sua volta apprezza la carineria che l’azienda ha rivolto nei suoi confronti scegliendo qualcosa di realmente utile.

In questo modo le aziende rafforzano la fedeltà dei dipendenti, riducono il tasso di assenteismo, migliorano la loro brand identity e investono denaro in molto intelligente.

Oggi è possibile ordinare online gadget personalizzati con pochi clic, quindi non ci resta che scoprire quali sono le soluzioni più interessanti che offre il mercato tenendo presente anche il proprio settore di riferimento.

Gadget personalizzati per agenzie di viaggio

Un’agenzia di viaggio potrebbe regalare a dipendenti, clienti e fornitori oggetti che siano in linea con il proprio business: le vacanze.

Chi non ha bisogno di una valigia per organizzare un viaggetto o un weekend fuori porta? In questi casi si possono scegliere borsoni pratici e comodi da utilizzare in qualsiasi altra circostanza.

Oppure si può virare su uno zainetto versatile da usare ovunque: durante i viaggi, per andare in palestra o anche per recarsi in ufficio.

E ancora ci sono gli utilissimi porta documenti di viaggio, le mascherine da notte o le etichette personalizzate per non smarrire il proprio trolley.

Tutti prodotti a tema viaggio che possono essere personalizzati con il logo e i colori dell’azienda, così questi stessi gadget diventano veicoli itineranti di pubblicità del brand praticamente a costo zero.

Gadget per hotel

Restiamo in tema vacanza spostandoci su un altro settore in forte ripresa: quello degli hotel e delle strutture ricettive.

Cosa regalare a dipendenti e fornitori di strutture alberghiere? Un gadget evergreen e che non passa mai di moda è l’apribottiglia cavatappi in acciaio, pratico e versatile, ideale per aprire qualsiasi tipo di bottiglia: dal vino alle birre. Esistono modelli eleganti in acciaio o modelli più sbarazzini disponibili in colori briosi per accontentare ogni preferenza.

Anche un bel set da asciugamani è gradito, soprattutto se in formato mini da viaggio che si può mettere in qualsiasi angolo della valigia senza occupare alcuno spazio.

Altrettanto gradite sono le ciabatte per hotel e spa, che riducono al minimo l’ingombro consentendo di recuperare spazio prezioso in borsa o in valigia.

Accessori per strutture sportive

L’offerta è ancora più ampia e variegata se spostiamo lo sguardo verso le strutture sportive e le palestre.

Sicuramente sono molto apprezzati i set di asciugamani da palestra, che possono essere utilizzati in qualsiasi occasione da ogni sportivo. Allo stesso modo sono apprezzate le borracce termiche, in grado di tenere le bevande al caldo in inverno e al fresco in estate. Grazie alla loro versatilità le borracce termiche possono essere usate tranquillamente in qualsiasi circostanza, che sia una gita, una visita al museo o un giro in bici per la città.

Regali da ufficio

Per chi lavora in ufficio è sempre utile un block-notes dove annotare tutti gli impegni lavorativi e personali, ancora meglio se in materiali riciclati per strizzare l’occhio all’ambiente. Oppure si può optare per una comoda borsa in tnt, robusta e spaziosa, dove custodire ordinatamente documenti e oggetti personali. Queste borse sono così versatili che all’occorrenza possono essere usate anche per fare la spesa o addirittura per fare shopping.

Recentemente come gadget per gli uffici si stanno diffondendo gli organizer da scrivania multifunzione, da utilizzare comodamente sia al lavoro che a casa. Questi utilissimi organizer consentono di tenere ordinatamente computer, mouse e smartphone in una mini-scrivania ottimizzando lo spazio e anche il tempo.

Regali aziendali di lusso

Se un’azienda è composta da pochi dipendenti e si desidera gratificarli per il lavoro svolto nel corso dell’anno, si può spendere qualcosa in più per regalare qualche gadget di valore ancora più elevato.

Ovviamente ci sono i classici cesti di Natale personalizzabili con prodotti alimentari, magari comprensivi anche di tazze o borracce da utilizzare per tutto l’anno. Ci sono anche i cosiddetti cesti da viaggio che, tra le altre cose, comprendono anche coperte di pile da usare in inverno per guardarsi un bel film sul divano al calduccio.

E ancora ci sono decanter in edizione limitata realizzati con grande cura dei particolari, da accompagnare eventualmente con un eccellente vino d’annata per fare una bellissima figura.