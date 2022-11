Il Galà del Sorriso “La magia esiste” incanta il pubblico

Il Galà del Sorriso “La Magia Esiste” è sempre un grande spettacolo nel quale la magia di alto livello lascia il pubblico a bocca aperta.

Gambe che spariscono, cubi di Rubrik che si risolvono in un batter d’occhio, acqua nei bicchieri che appare e scompare d’incanto, spremute d’arancia che si materializzano senza spremiagrumi, giornali ridotti in mille pezzettini che si ricompongono come nuovi, anelli che si incastrano pur non avendo fessure, corde che si tagliano e si riuniscono in unico pezzo, mentalismo, fino ad arrivare a far fare la magia al pubblico.

Galleria fotografica Il gala “La magia esiste” della Fondazione Il Ponte del Sorriso 4 di 10

A tutti appena entrati è stato, infatti, consegnato un piccolo mazzo di quattro carte e richiesto di eseguire un incredibile numero. Dopo aver mischiato ogni carta, averle tagliate a metà, tenuto una metà a caso in tasca, averne scambiate alcune con i vicini, lanciato via tutte le metà tranne una, magicamente la metà conservata era esattamente la metà della carta rimasta in mano. Un boato di emozione e stupore si è levato per tutto il teatro.

Organizzato da Il Ponte del Sorriso, il galà, diretto artisticamente da Walter Maffei, uno dei più grandi illusionisti italiani e presentato da Rossella Di Pierro e Thomas Incontri, ha visto la partecipazione di noti professionisti, alcuni vincitori di premi internazionali: Ale Bellotto e Giulia Musso, Alfredo Nocera, Magico Cami, Pietro Giuliani e Sofia Di Spirito, Simone Ravenda, Jordan, Marco Miglia, incantevole giocoliere, mentre le giovani leve di Assokappa hanno intrattenuto il pubblico prima dell’inizio delle esibizioni.

Ma la vera magia l’hanno fatta le tantissime persone che hanno comprato il biglietto della lotteria abbinato al Galà, donando così tanti sorrisi ai bambini ricoverati.

Ecco i numeri vincenti:

1° premio nr 0122

2° premio nr 1052

3° premio nr 0435

4° premio nr 0321

5° premio nr 0302

6° premio nr 0530

7° premio nr 0077

8° premio nr 0001

9° premio nr 0696

10° premio nr 1103

11° premio nr 0405

12° premio nr 0502

13° premio nr 0485