A Gallarate 87 accessi in un anno allo sportello donna di Eva onlus

Lo sportello donna di Gallarate, gestito da Eva Onlus, e che rientra nel distretto della città dei due galli e del Comune di Somma Lombardo, nel 2022 ha registrato 87 accessi, di cui 52 nel distretto e 28 a Somma. (Foto generica)

I dati dello sportello

La percentuale tra chi ha sporto denuncia e chi, invece, non lo ha fatto è del 50%. Delle 87 donne aiutate da Eva Onlus, 73 sono di nazionalità italiana e 14 di nazionalità straniera; sono 77 le donne impiegate e 10 quelle disoccupate.

Quanto al titolo di studio, 31 hanno il diploma o una laurea, le restanti 13 hanno un titolo inferiore. Non c’è una fascia generazionale esente dalla violenza domestica: la più giovane ad essere stata accolta allo sportello è nata nel 2006, la più anziana è nata nel 1946. Del 87 donne aiutate, 7 sono state collocate in una casa di rifugio (4 sono cittadine gallaratesi).

I loro carnefici sono al 50% ex compagni o mariti e attuali compagni.

Il territorio non è stato risparmiato neanche dal femminicidio: quest’anno, a maggio, Stefania Pivetta (57 anni) e Giulia Maja (16 anni) residenti a Samarate sono state uccise da Alessandro Maja, marito e padre.

“Date la possibilità di essere aiutate denunciando”

«Ringrazio Eva Onlus per il lavoro svolto con lo sportello antiviolenza presso la Polizia Locale di Gallarate – commenta l’assessora alla Polizia Locale e rapporti istituzionali, Francesca Caruso – ancora troppe poche però le denunce: come si può notare dai dati forniti, solo il 50% ha portato a termine la denuncia. So che non è facile trovare il coraggio di denuciare, ma ricordo alle vittime di maltrattamenti che non sono sole nel percorso e che tanti sono pronti ad aiutarle e a sostenerle; dai centri antiviolenza, ai professionisti e le nostre forze dell’ Ordine. Date loro la possibilità di aiutarvi denunciando».

A Gallarate è attivo lo sportello il martedì dalle 14.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9 alle 12 .

Il numero: 3345369630