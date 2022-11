Gemellaggio tra città e montagna, nasce lo sci club “Valle Anzasca-fondo Gallarate”

Venerdì è nato un nuovo legame tra la valle del Rosa e Gallarate e lo sci di fondo Gallaratese ha una nuova casa: è nata infatti la sezione “Sci club Valle Anzasca – Fondo Gallarate“, una nuova realtà che avrà come punto di forza il binomio Montagna-Città.

«Una collaborazione unica e innovativa per sviluppare la nostra passione verso lo sci nordico» spiegano i promotori. «Ripartiamo rilanciando il movimento dopo due anni davvero complicati legati alla pandemia.

Abbiamo recuperato le forze e ora siamo finalmente pronti per ripartire per una nuova storia da condividere con tutti gli appassionati».

Venerdì sera all’oratorio di Ronchi a Gallarate, alla presenza del presidente dello sci club anzaschino Silvio Pella (con sede al Centro Fondo di Ceppo Morelli), alcuni consiglieri e i proponenti gallaratesi dell’iniziativa hanno inaugurato la stagione 2022/2023.

«Abbiamo scelto di unirci a questa realtà valligiana per il legame stretto che esiste da sempre tra la nostra città e l’Ossola e per la loro forte tradizione nello sci nordico. Vogliamo connotarci come sci club dedicato alle discipline nordiche coinvolgendo nel futuro le scuole cittadine per proporre a tutte le generazioni un’esperienza sportiva e di socialità unica in grado di combinare l’attività fisica con il piacere di immergersi in luoghi naturali unici».

Si inizierà subito con i corsi di inizio gennaio dedicati ai principianti e a chi vuole migliorare la propria tecnica e si proseguirà fino a fine marzo con le gite domenicali che ci vedranno sciare nelle migliori località alpine italiane e svizzere.

La sezione Gallaratese dello sci club Valle Anzasca vi aspetta e presto avrà anche una sede in città.

Per info: sciclubvalleanzasca.gallarate@gmail.com