A Gemonio un mercatino di Natale a sostegno dell’ambulatorio di senologia e dermatologia

Dal 3 all’11 dicembre in Piazza della Vittoria sarà possibile acquistare biancheria per la casa a sostegno dei costi dell’ambulatorio del paese. Evento patrocinato dalla Lilt

Il Gruppo Gemonio Donne organizza, dal 3 all’11 dicembre dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, un super mercatino di Natale in Piazza della Vittoria a Gemonio.

Gli appuntamenti, patrocinati dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vedranno la vendita di biancheria per la casa e tutto il ricavato verrà utilizzato per sostenere i costi dell’ambulatorio di senologia e dermatologia del paese dove, previo appuntamento, è possibile fare visite specialistiche gratuite.