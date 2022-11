“Genereazione – Differences Creates Beauty”, al via la mostra nata tra Arcigay Varese e il Liceo Artistico

Genereazione – Differences Creates Beauty è l’evento che nasce da una collaborazione tra il Gruppo Scuole di Arcigay Varese e il Liceo Artistico A.Frattini. All’interno delle azioni di prevenzione al disagio, sensibilizzazione e promozione del benessere psicosociale, il Liceo A.Frattini ha integrato il Progetto BeYou, tenuto dal Gruppo Scuole di Arcigay Varese, di sensibilizzazione e informazione sugli orientamenti sessuali e l’identità di genere e, nell’anno scolastico 2021-’22, ha introdotto la Carriera Alias che permette agli studenti e alle studentesse in transizione di genere di vedersi riconosciuto il proprio nome di elezione.

Gli incontri che si sono tenuti a scuola hanno permesso ai ragazzi e alle ragazze di conoscere meglio queste tematiche e sono stati, anche, l’occasione per acquisire i servizi di supporto che Arcigay Varese offre agli e alle adolescenti che si trovino a vivere situazioni di difficoltà.

Per l’iniziativa sono state coinvolte due classi che hanno realizzato una scultura di cera e alcuni pannelli grafici a tema. L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 5 novembre alle 10:30 presso il Salone Estense a Palazzo Estense, in Via Sacco, 5 a Varese con gli interventi delle istituzioni.

I pannelli grafici resteranno esposti fino all’8 novembre sotto i portici di Palazzo Estense. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Varese.