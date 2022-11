Gentile e Marini: due campioni del mondo di calcio al Festival Glocal per “Fattore Campo”

Dalla maglia biancorossa del Varese a quella azzurra della Nazionale. E con quella addosso la soddisfazione più grande: la conquista del Mondiale di Spagna ’82 accanto ad altre leggende del calibro di Dino Zoff, Paolo Rossi ed Enzo Bearzot. È la parabola comune di due campioni del calcio italiano che saranno presenti al Festival Glocal 2022: Claudio Gentile e Gianpiero Marini.

I due campioni “mundial” sono gli ospiti d’onore nell’incontro di venerdì 11 novembre (alle ore 11: un numero significativo quando si parla di calcio…) nella sala Varese Vive di via San Francesco e intitolato “Fattore Campo”.

Gentile, 69 anni, e Marini, 71, saranno nell’occasione premiati dal Comune di Varese: Palazzo Estense ha infatti deciso di consegnare loro un riconoscimento per la carriera che li ha visti protagonisti sul prato del Franco Ossola prima di spiccare il volo l‘uno per la Juve e l’altro per l’Inter, sino alla magica notte del Bernabeu.

Gli ex azzurri poi interverranno nel corso dell’incontro dedicato al rapporto tra calcio e sport da un lato e gastronomia dall’altro. “Fattore campo”: quante volte abbiamo letto, scorrendo gli articoli sportivi, questo termine che fa riferimento all’apporto che i tifosi possono dare alla propria squadra del cuore quando gioca tra le mura amiche? Il campo come casa, come luogo deputato ai momenti più belli, dove fare crescere qualcosa di importante. Ma il campo, in un’altra accezione ancora più calzante è anche quello dove, nel corso dei giorni, dei mesi, delle stagioni, vengono coltivate le materie prime che poi finiranno sulle nostre tavole. Magari sottoforma di specialità notevoli, rare, uniche, e ogni città d’Italia ha le sue.

Unendo la passione per il calcio e quella per la buona tavola, il giornalista varesino Vito Romaniello – oggi direttore di Giocabet TV – porta avanti da tempo il progetto chiamato “Italian Foodball Club”, fatto di serate, interviste, filmati e pubblicazioni che avvicinano questi due mondi. Un’attrazione fatale anche per molti di noi ed è per questo che al Festival Glocal abbiamo voluto inserire un appuntamento per parlare, appunto, di gol e cucina, di parate e prodotti tipici.

Insieme a Romaniello ci saranno i due giornalisti sportivi che da anni raccontano, sulle pagine di VareseNews, le imprese delle nostre squadre e dei nostri atleti ovvero Damiano Franzetti e Francesco Mazzoleni. In sala si parlerà anche del nuovo volume di Vito, intitolato appunto “Fattore Campo”: al suo interno il libro abbina a ogni società calcistica che ha partecipato almeno a un campionato di Serie A o Serie B, i piatti e i menù tipici della città di appartenenza. Un viaggio sportivo e gastronomico che sarà impreziosito da una serie di filmati nei quali compaiono alcuni grandi campioni del calcio italiano.