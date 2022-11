Giamberini boccia i primi 100 giorni dell’amministrazione Beccegato: “A Sumirago non si è fatto nulla”

“I primi cento giorni dell’amministrazione Beccegato? Il nulla”. Non usa mezzi termini Silvana Giamberini, ex candidata sindaco e sfidante dell’attuale prima cittadina, che dai banchi dell’opposizione ha diffuso una nota per fare il punto sulla politica sumiraghese.

“Dall’inizio del nuovo mandato a tutt’oggi non abbiamo visto nessun progetto o lavori iniziati – dice Giamberini –, e intanto accadono però molte cose”. L’ex candidata leghista ne fa un elenco: “A fine settembre è andata in pensione la responsabile dell’ufficio finanziario e dopo innumerevoli nostri solleciti ed una interrogazione, a tutt’oggi nessuna sostituzione è stata fatta”. Ed è solo l’inizio: “A fine novembre un’altra nostra dipendente storica, dell’ufficio tecnico, lascia il nostro comune per iniziare un nuovo rapporto di lavoro con un altro ente. Nel frattempo altri 3 dipendenti hanno lasciato o lasceranno il loro rapporto di lavoro con il nostro comune. Nessuno si chiede come mai questo fuggi fuggi, non è forse un malcontento generale dovuto all’amministrazione?”.

Anche il personale di polizia locale è insufficiente: “Parlano di sicurezza, ma quale sicurezza garantiscono ai cittadini quando abbiamo un solo vigile urbano. Per un comune di circa 6000 abitanti ed un territorio vasto come il nostro”.

Il bilancio dell’opposizione si conclude con uno sguardo al paese: “Constatiamo mancanza di manutenzione, ci sono strade con enorme buche, manca la segnaletica orizzontale, il polo sportivo è abbandonato con cancello aperto, reti rotte dove tutti di notte possono entrare. Sempre nella stessa zona troviamo rifiuti ingombranti che danno un senso di degrado al nostro paese”.

Insomma, conclude Giamberini: “il Nulla. Non sono opere che servono grandi progetti ma solo la buona volontà di chi ci governa”.